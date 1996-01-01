На место правосудия приходит кольт

«Бог создал людей, а кольт сделал их равными», - гласит популярная на американском континенте пословица времен освоения дикого Запада, когда там еще не было правосудия. Нет, считаю, правосудия и в России, хотя ее просторы давно освоены, и раньше, чем американский континент. Правоохранительная система - милиция, прокуратура, суды - есть. А правосудия нет.

Вспоминаю все громкие приморские дела, за которыми по профессиональному долгу внимательно следил, и не могу вспомнить ни одного, с приговором по которому я бы, будь присяжным заседателем, согласился! Приговоры прямо противоположные моему пониманию справедливости. Начальница районной налоговой инспекции, долгое время рэкетировавшая своих подчиненных, осталась на свободе. Зато таможенный генерал Эрнест БАХШЕЦЯН, посмевший начать борьбу с контрабандистами, оказался за решеткой. Полковник милиции АСТАФЬЕВ, решившийся перейти дорогу рейдерам, тоже отправился «в места не столь отдаленные».

Список можно продолжать долго. К сожалению, слишком долго. А настоящие «оборотни в погонах» - на свободе. Об этом свидетельствует все разрастающаяся коррупция. Может ли при такой правоохранительной системе надеяться на правосудие рядовой гражданин, не имеющий кучи денег и влиятельных связей? Я лично убежден: нет, не может!

Видимо, к такому же выводу пришли и натерпевшиеся от правоохранительной системы молодые люди. И ушли в лес. И взяли оружие в руки. И стали бандитами и убийцами. Надо ли было их обезвредить? Бесспорно.

Но я задаю себе вопрос - а как бы я сам поступил, если бы милиционер для обеспечения показателей по раскрываемости, для «палочки», сначала «повесил» на меня преступление и, выбивая признание, переломал мне ребра, а потом заверил, что и жаловаться бесполезно, и от зоны мне не уйти, поскольку у него и в прокуратуре, и в суде «все схвачено»? И с ужасом понимаю, что и я бы мог скрыться в лесу, чем гнить на зоне. И что-то мне подсказывает, что многие российские мужики поступили бы так же, окажись загнанными в угол. Может быть, поэтому Интернет заполнен комментариями, сочувственными к приморским «партизанам»?

Боюсь, у них могут появиться последователи. Один из силовиков признался мне: «Будет приказ - посадим любого. На каждого есть материал». От себя добавлю: и даже если нет достаточных материалов, то их «организуют». Например, как в деле с экс-мэром Владивостока Виктором ЧЕРЕПКОВЫМ. Так что все равно посадят, если будет приказ! В том-то и беда, что наша правоохранительная система выполняет приказы, а не исполняет законы. И тем самым толкает людей на протест.

Форму его выражения каждый выбирает исходя из собственных нравственных принципов. Наиболее романтичные и активные выходят на митинг протеста. Но если ОМОН изобьет и переломает участнику акции протеста руки, то вполне возможно, что в следующий раз человек не пойдет на митинг, а предпримет что-то более радикальное.

Надеюсь, власть задумается над приморским прецедентом и начнет не формальную, а кардинальную реформу силовых структур и всей правоохранительной системы, которая должна ЗАСЛУЖИТЬ доверие сограждан. И путь здесь один - передать контроль народу.

Я не настолько наивен, чтобы полагать, будто кто-то добровольно выпустит из рук такой инструмент управления, как правоохранительная система. Но полагаю, что хотя бы из чувства самосохранения власть могла бы передать под контроль населения низовое звено, обеспечивающее общественную безопасность. Например, ввести что-то типа института шерифства в США. Понимаю, что ссылка на Америку в России стала непопулярной. Но жители поселков и деревень вполне бы могли выбирать своего участкового. Плохо справился с обязанностями - переизбрали.

Конечно, и у этой системы наверняка есть недостатки, особенно при сложившейся у нас в стране выборной системе. Но все же это, на мой взгляд, значительно лучше того, что есть сейчас. Только так, считаю, можно заставить правоохранительную систему уйти от «крышевания» с рэйдерством и заняться исполнением законов. Только так, перейдя из-под контроля чиновников под власть народа, правоохранительная система может заслужить доверие сограждан. Ведь альтернативой может стать «кольт» в руках рядовых россиян.