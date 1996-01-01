В День России граница закрыта

В связи с празднованием Дня России, по согласованию с китайской стороной, 12 и 13 июня в пунктах пропуска через границу «Полтавка» и «Пограничный» будет работать только пассажирское направление, на грузовом направлении эти дни будут выходными.

В пунктах пропуска «Марково», «Краскино» и «Турий Рог» 12 и 13 июня будут выходными днями. Режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю меняться не будет, уточнили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.