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В День России граница закрыта
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В связи с празднованием Дня России, по согласованию с китайской стороной, 12 и 13 июня в пунктах пропуска через границу «Полтавка» и «Пограничный» будет работать только пассажирское направление, на грузовом направлении эти дни будут выходными.
В пунктах пропуска «Марково», «Краскино» и «Турий Рог» 12 и 13 июня будут выходными днями. Режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю меняться не будет, уточнили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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