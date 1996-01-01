Сезонное обезвоживание

В последние дни ноября жители нескольких районов Хабаровска: Северного микрорайона, жилмассива в районе Депо-2, улицы Бондаря и поселка Березовка, - испытали трудности с холодной водой (водоснабжение осуществлялось на пониженном давлении). Причиной послужили аварийные работы на одном из водоводов ТЭЦ-3, когда был отключен водовод сырой воды, питающий теплоцентраль и очистные сооружения города. Тогда порывы на трассе устранили оперативно.

Сегодня на хабаровской ТЭЦ-3 опять сложилась чрезвычайная ситуация по обеспечению водой на технологические нужды и на подпитку теплосети. Причины - морозная погода и критически низкая отметка уровня воды в Амуре (минус 2 метра). К тому же из-за нетипично теплой погоды на реке идет длительная шуга с льдообразованием, что приводит к засорению водозабора и осложняет работу береговой насосной станции. Как отмечают специалисты, ситуация нормализуется после того, как на Амуре установится ледяной покров. А сейчас руководители ОАО "Хабаровскэнерго" совместно с руководством "Водоканала" и администрации Хабаровска принимают меры по поддержке холодного водоснабжения за счет городского водозабора.

В отличие от энергетиков в горводоканале давно поняли, что надеяться на милости природы - дело тщетное. Амур практически каждый год перед ледоставом уходит от своих берегов, мелеет, преподносит другие сюрпризы. Поэтому в реконструкцию и обустройство городского водозабора за последние 5 лет было вложено несколько сот миллионов рублей.

Как сообщил "ЗР" в Хабаровске" заместитель директора по эксплуатации МУП "Водоканал" Хабаровска Юрий ПЛОТНИКОВ, предприятие надежно подготовилось и к предстоящей зиме. Отремонтированы и готовы к устранению любой аварийной ситуации в городе два гидромолота, четыре барровые машины. Укомплектованы необходимыми специалистами аварийные бригады.

Сейчас он надежно работает, обеспечивая не только потребности горожан в воде, но и страхует смежников в пиковые периоды. А смежникам, которые все-таки доставляют неудобства жителям отдельных районов города, наверное, пришла пора обезопасить на подобные случаи и ведомственные водозаборы. Тем более что от них зависят надежное теплоснабжение Хабаровска и обеспечение его жителей горячей водой.