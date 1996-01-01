Алеша, выздоравливай!

Казалось, Алеша Шевчук из Дальнереченска и родился под несчастливой звездой. Мальчик рано осиротел, его воспитывал дедушка, которому, правда, паренек особых хлопот не доставлял. Если бы… Если бы злой рок однажды не заявил о себе снова. Случилось это прошлым августом. Мальчишки в душный день пропадали на речке. Алексей нырнул и… головой о дно. Произошло то, чего панически боятся все родители, когда дети отправляются нырять. Словом, когда подоспели врачи «скорой помощи», они отвели глаза: не жилец...

Но медики провинциальной больницы делали все, чтоб поддержать жизнь подростка до прилета нейрохирургов из Владивостока. Те прооперировали паренька и осторожно предупредили деда: жить будет. Но… Словом, говоря нашим бытовым языком пациентов, Алексею была уготована та «еще жизнь»: пальцы лишь одной руки могли подниматься на четыре сантиметра от простыни. Когда мальчика пытались приподнимать, перестилая постель, он терял сознание. Два месяца дальнереченские доктора не сдавались, хотя появились уже грозные признаки близкой трагедии - пролежни.

…Но ничто в нашей жизни – не зря. В октябре дед узнал, что в город приехала группа краевых депутатов и партийных активистов, которую возглавляла Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ. Когда та увидела паренька, рассказывают дальнереченцы, женщина заплакала. Но ведь сколько раз твердили миру, что наши бабские слезы сообщают душе силы для поступка. И тогда мы лезем в горящую избу. Как уж Татьяне Владимировне удалось за считанные дни мобилизовать отечественных и китайских медиков, она когда-нибудь сама расскажет. Было принято коллективное решение – готовить Алексея на лечение в Китай. Заместитель главы администрации Дальнереченска Сергей ВАСИЛЬЕВ сказал нам, что депутат первой внесла личные деньги в фонд Алеши Шевчука. Потом деньги понесли одноклассники парня, их родители, знакомые и незнакомые горожане. Была собрана астрономическая для провинциального городка сумма. В соседнем приграничном Хулине люди тоже открыли копилку.

На речном пограничном мосту перехода Марково встретились две машины скорой помощи: наша и китайская. Дальше была дорога в Харбин, где китайцы уже объявили сбор волонтеров – за мальчиком нужен был неусыпный присмотр…

В клинике специалисты к традиционному лечению подключили им одним известный инструментарий медицины китайской. Рядом находился переводчик, но его знания почти были не нужны: Алексей, понимая свою перспективу, практически молчал. «Да», «нет», «не надо» - едва ли не весь его словарь первое время. Таяла воля к жизни. Но на связи не только с китайскими специалистами, но и с Алешей постоянно оставались его земляки и депутат Т. Заболотная. Ах, как это важно знать в несчастье, что ты не брошен…

Опустим диагнозы и описание методов лечения. Это для научных журналов. Скажем лишь, что на днях Алексей вернулся в Дальнереченск. Без жалоб перенес долгую дорогу и в поезде от Харбина, и потом еще сто верст в «микрике». Сидя! И вертел головой по сторонам, узнавая родные места. А говорят, чудес не бывает! Но Алеша уже и стоит при помощи каких-то хитроумных приспособлений.

И город встречал парня красочными баннерами «АЛЕША! ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!»

Местные власти привезли в их с дедом избушку специальную кровать, последней модели кресло. Не хочется даже говорить – инвалидное. Установили Интернет и разработали программу дистанционного обучения. Парень 1 сентября начнет учиться. В режиме он-лайн. Педагоги готовы. Постоянное шефство над парнем теперь - за Сергеем Лабунцом, местным лидером «ЕР». А дальше – уж как стараться будет. Нужно профессию получать. Но при такой замечательной динамике, при таком участии земляков, ей-богу, парень далеко пойдет. И ногами тоже.

На днях Дальнереченску исполнится 151 год. Представьте, Иман (его прежнее имя) – старше Владивостока. И чудесное возвращение Алеши домой, конечно, подарок городу. Так случилось, когда сотни незнакомых людей – депутаты, руководители всех уровней власти, промышленники, учителя, приятели 70-летнего деда, одноклассники мальчика, врачи, медсестры, партийцы двух приграничных городов – восприняли трагедию мальчика сердцем. Так всегда происходит, когда кто-то первым произнесет: «Чужого горя не бывает» (и мы готовы повторять эту фразу в каждом номере газеты «Золотой Рог»). А дальше – цепная реакция человеческого сострадания.