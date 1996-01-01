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Воспитанникам детского дома нужны вещи и обувь
Стартует акция по сбору вещей для воспитанников детского дома №2 г. Владивостока. Ее организаторами выступили управление по делам молодежи администрации города совместно с Интернет-порталом «Владмама» (www.vladmama.ru). Все желающие могут поделиться с ребятами спортивным инвентарем, книгами, настольными играми, чтобы детям было чем заняться во время летних каникул.
«Сейчас особо остро для администрации детского дома №2 встает вопрос организации досуга детей. Традиционно часть ребят получит путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории, кто-то сможет уехать в гости к родственникам, но все равно есть те, кто на все лето останется в городе. Именно для этих ребят мы организуем сбор спортивного инвентаря, книг, настольных игр и других принадлежностей, которые смогут помочь воспитанникам полноценней провести летние каникулы», - комментирует решение о проведении акции начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Наталья Мальцева.
Очень нужны воспитанникам детского дома одежда и обувь, в том числе бывшие в употреблении. Возраст ребят от 4 до 18 лет. Необходимые размеры обуви: от 25 до 43, размеры одежды до 48 - для девочек и до 50 - для мальчиков. Также необходимы им и средства личной гигиены: шампуни, гели для душа, зубная паста, щетки и т.д.
Приносить вещи для ребят можно в любой из шести пунктов:
Офис «Владмамы», Океанский пр-т, 101а, тел. 46-37-21.
МОУ ДОД ДПШ Ленинского района, клуб «Прометей», ул.Некрасовская, 58, 26-17-49 .
МОУ ДОД Центр «Подросток», клуб «Юный пожарный», ул. Борисенко, 60, тел. 63-06-68.
МОУ ДОД «ЦРТД и Ю «Надежда» Первореченского района г.Владивостока», ул.Жигура, 16, тел. 20-67-21.
МОУ ДОД «Центр детского творчества Советского района», ул.Русская, 60, тел. 32-49-14.
МОУ ДОД «Центр детского творчества Фрунзенского района г.Владивостока». Клуб «Аврора», Океанский пр-т, 99, тел. 40-18-34.
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