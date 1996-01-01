«Тигровый» саммит «переехал» в Санкт-Петербург

С 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге состоится Международный саммит по сохранению тигра.

Представитель Всемирного банка Сергей Миленин рассказал, что на встречу приедут представители глав правительства стран ареала обитания тигров. Ожидается, что в ходе саммита будет принята декларация и санкционировано начало реализации программы по сохранению тигра.

Как показали данные последнего мониторинга, численность популяции амурского тигра в Приморском и Хабаровском краях снизилась на 15%. В Закавказье, Средней Азии, на островах Бали и Ява тигров совсем не осталось. Сейчас эти большие кошки обитают на территории 14 государств. В России их насчитывается 11% от мировой популяции.

Напомним, что сперва - осенью минувшего года, сразу после Дня тигра, - едва ли не на высшем уровне было заявлено, что «тигровый» саммит пройдет во Владивостоке. Однако на недавней встрече премьера Путина с творческой интеллигенцией глава правительства разочаровал Илью Лагутенко, задавшего вопрос о месте саммита, а вместе с ним и всех тех, кто надеялся на саммит во Владивостоке.