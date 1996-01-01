Самый большой флаг страны шьют к Дню России во Владивостоке

Флаг готовят специально для праздничного шествия в честь Дня России. Планируется, что по одной из главных улиц Владивостока - Океанскому проспекту до площади Борцов за власть Советов его будут нести порядка 80 спортсменов. С обеих сторон флага-рекордсмена будут ехать колонны байкеров, идти колонны барабанщиц ДВГТУ и курсантов МГУ в парадной форме.

Последний рекорд по созданию самого масштабного знамени страны был зафиксирован в 2007 году. На День государственного флага партией «Единая Россия» был поднят триколор площадью 385 квадратных метров. Готовящийся во Владивостоке флаг к Дню России обещает быть почти в два раза больше, сообщает пресс-служба администрации города.