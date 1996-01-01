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Встреча азиатской "шестерки"
Правительства стран Северо-Восточной Азии должны объединить свои усилия в решении актуальных энергетических проблем региона. К такому единодушному мнению пришли участники межправительственной встречи, которая прошла в Хабаровске в конце прошлой недели.
Основная цель встречи - объединение усилий правительств шести стран-участниц в решении энергетических проблем региона, обсуждение и выработка рекомендаций по обеспечению энергетической безопасности в СВА и стимулирование сотрудничества между энергетическими компаниями стран региона достигнута.
По итогам межправительственной встречи ее участники приняли документ, в котором нашли отражения механизм энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии и принципы, на которых будет базироваться данная кооперация.
В работе конференции приняли участие представители правительств и научных кругов России, КНР, Республики Кореи, КНДР и Монголии. В качестве наблюдателей присутствовали делегации краев и областей Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Организатором форума стала Экономическая и социальная комиссия по Азии и Тихому океану при Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН). В ее задачи входят поддержка и мониторинг социально-экономического развития регионов АТР через стимулирование кооперационных и интеграционных процессов. В числе других организаторов встречи - правительство Хабаровского края, РАО "ЕЭС России", ОАО "Хабаровскэнерго", межрегиональная ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье".
На встрече был выработан пакет рекомендаций по обеспечению энергетической безопасности в СВА. Как отметил первый зам. председателя правительства Владимир СЫРКИН, к 2020 году проблема энергетической безопасности в СВА должна быть решена. Лидирующую роль в решении этой проблемы может сыграть российский Дальний Восток - регион, обладающий огромными энергетическими ресурсами. По заявлению российских участников конференции, Дальневосточный федеральный округ уже сегодня может стать крупным экспортером энергии в Китай, Северную и Южную Кореи. С пуском трех первых агрегатов Бурейской ГЭС появилась возможность экспорта электричества в страны Азии. Крупным экспортером энергетических ресурсов в страны Азии становится морской нефтегазовый шельф Сахалина.
- Работа политиков и ученых на конференции должна проложить дорогу бизнесу, - считает Виктор МИНАКОВ, генеральный директор представительства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Восточной части России "Востокэнерго".
- В целом встреча прошла очень продуктивно, - отметил директор Центра энергетических исследований Корейского института энергетики Ю Сен-Зик.
Следующую встречу решено провести в начале апреля будущего года в Монголии.
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