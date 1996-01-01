Мотивация для преподавателя

Новая система оплаты труда в учреждениях высшего профессионального образования действует на протяжении уже полутора лет. И хотя ее внедрение было сопряжено с целым рядом трудностей, сегодня уже можно говорить о положительных итогах ее введения.

Например, в крупнейшем техническом вузе региона - Дальневосточном государственном техническом университете (ДВГТУ) не только возросла средняя заработная плата всех сотрудников, но и появилась реальная возможность зарабатывать.

Напомним, с декабря 2008 года все бюджетные учреждения перешли на новую систему оплаты труда. Согласно Приказу №605, все бюджетные организации должны были уйти от разрядной системы и ввести окладную часть согласно профессиональным квалификационным уровням работников. В ДВГТУ внедрение новой системы привело к ощутимым результатам.

Самый главный результат заключается в том, что теперь заработная плата сотрудника зависит в первую очередь от его собственной активности и самоотдачи. В итоге, с одной стороны, произошло увеличение заработной платы, в основном у низкооплачиваемых сотрудников (у некоторых категорий увеличение достигло 80%). С другой - теперь заработная плата руководителя напрямую зависит от средней заработной платы подчиненных. Еще одним положительным моментом является то, что сейчас разрешено использовать бюджетные деньги на стимулирующие и компенсационные выплаты. Кроме бюджетных денег, на стимулирующие выплаты стало возможным использовать средства и из внебюджетного фонда. Новая система оплаты труда в ДВГТУ утверждена решениями Ученого совета и Конференцией трудового коллектива. Новая система стимулирует сотрудника зарабатывать деньги. Причем прибавка достаточно существенная. Сейчас на стимулирование из бюджета идет порядка 30%. Из внебюджетных источников - около 50%. Так что увеличение заработной платы произошло более чем существенное. И это не предел.

Новая система оплаты труда изменила схему выплаты заработной платы и руководству вуза. На основании решения Ученого совета ДВГТУ зарплата ректора устанавливается из расчета средней заработной платы по университету плюс коэффициент, который утверждается Министерством образования (он может составлять для крупных вузов от 3 до 5). К этому прибавляются различные выплаты за звания и ученые степени, районные коэффициенты и надбавки за выслугу лет и т.д. К этой цифре привязываются зарплаты проректоров и главного бухгалтера университета. В итоге руководство вузов, и ДВГТУ здесь не исключение, стало получать достойную зарплату. Этим самым Министерство образования решило основную проблему вузовской системы времен перестройки, когда руководители учреждений были вынуждены искать заработки на стороне, создавая собственные фирмы и подрабатывая в различных компаниях.

В связи с внедрением новой системы оплаты труда возросла и средняя заработная плата в целом по университету - за 2009 г. увеличение составило 30%. Более того, у аспирантов, молодых ученых, преподавателей и профессоров появилась возможность самим зарабатывать деньги.

«Очень важно, что сегодня имеется вторая составляющая заработной платы. Это дополнительная заработная плата в рамках федеральных программ, которых в государстве более 50 по приоритетным направлениям экономики. Наш университет только за последний год принял участие в 7 таких программах, выиграл 74 контракта на общую сумму более 420 миллионов рублей. 70% этих денег израсходовано на заработную плату, и это говорит о том, что почти 600 сотрудников получили заработную плату за высокий уровень научной и научно-педагогической работы, - говорит ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН. - Кроме этого, сегодня в вузе практикуется создание научно-производственных центров, малых инновационных предприятий, что также дает возможность сотрудникам и студентам зарабатывать на результатах своего интеллектуального труда. С появлением крупных контрактов в рамках федеральных целевых программ возросла заработная плата молодежи. Теперь аспиранты, молодые ученые не ищут работу на стороне, а реализовывают свой потенциал в учебно-производственных центрах, лабораториях и имеют неплохое материальное обеспечение - для аспиранта зарплата в 35-40 тыс. уже стала нормой. Так что задача удержать в университете молодежь выполняется. Все это в комплексе позволяет сегодня университету удерживать лидирующие позиции в сфере образования, науки, инновационной деятельности среди вузов региона. Кому-то это не нравится. Именно с этим мы связываем появление в СМИ ряда анонимных статей, касающихся доходов тех или иных сотрудников университета».

Заместитель председателя профсоюзного комитета, председатель комиссии по трудовым спорам ДВГТУ Вячеслав КУЗИН констатирует, что за время, прошедшее с момента введения новой системы оплаты труда, в комиссию поступила всего одна жалоба на заработную плату - сотруднице неправильно посчитали выплаты по больничному листу. У всех других 3 000 сотрудников университета вопросов относительно заработной платы не возникало.

«Естественно, как и в любой другой системе, в новой схеме оплаты труда были и свои минусы - система внедрялась в кратчайшие сроки, поэтому сразу многое не было учтено. Но мы уже на протяжении полутора лет постоянно работаем над этой системой, совершенствуя ее, - говорит Вячеслав Кузин. - В 2009 г. на трех заседаниях ученого совета мы постоянно вводили новые поправки. Например, возник вопрос, как заинтересовать наших выпускников, чтобы они оставались в университете. Было принято решение выплачивать им на протяжении 3 лет надбавки к окладу. Такое же постановление мы приняли относительно студентов, которых мы принимаем младшими научными сотрудниками, стажерами-исследователями. Принял ученый совет и систему заключения контрактов с аспирантами, которые намерены остаться работать у нас хотя бы в течение 3-х лет - их базовая стипендия увеличилась в 5 раз.

Кроме этого, университет всегда поддерживал инициативы своих сотрудников по созданию малых предприятий, еще до выхода 217-ФЗ кафедры технического профиля создавали малые предприятия. И руководство университета оказывало им всевозможную помощь. Мы знали, что университет не получит от этого средств, но у наших преподавателей появилась возможность дополнительного заработка. Таких предприятий у нас около 20, и преподаватели там зарабатывают. Сейчас мы ищем пути, как остальных подключить к этому процессу - через конкурсные мероприятия, федеральные целевые программы, совместные проекты с Академией наук и т.д.».

«Не забыты и студенты, - комментирует первый проректор - проректор по учебной работе ДВГТУ Александр ГРИДАСОВ. - В университете действует антикризисная программа. За два последних года с договорной на бюджетную основу обучения переведено около 150 студентов. Предоставлены скидки на оплату за обучение более 70 студентам. Действуют механизмы материальной поддержки и премирования студентов. За два последних года на эти цели выплачено 25 и 37 млн руб. соответственно. Руководство университета целенаправленно увеличивает фонд стипендиального обеспечения. Так, например, стипендиальный фонд в 2008 г. составил 54 млн руб., а в 2009 г. уже 90 млн руб. Размеры стипендий в 2008 г. составляли от 1080 до 1980 руб., в 2009 г. от 3000 до 6000 руб. Какой вуз в такой степени заботится о своих студентах? При этом надо отметить, что фонд стипендиального обеспечения может расходоваться только на студентов. И это обязательно ежегодно контролируется не только руководством вуза и Федеральным агентством по образованию, но и контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов и прокуратурой. Нарушений нет».

«ДВГТУ является ведущим университетом в Приморском крае и на Дальнем Востоке - ведь именно здесь сосредоточены все промышленные специальности, которые сегодня так нужны экономике региона. Он идет в ногу со временем, знает, куда движется, - считает руководитель наблюдательного совета ДВГТУ Анатолий ВАСЯНОВИЧ. - В мае в университете побывала большая делегация японских губернаторов - это случилось первый раз за всю историю высшего образования на Дальнем Востоке, и они показали свою заинтересованность в сотрудничестве. Все больше проявляют интерес к университету предприятия, бизнес, власть. И это о многом говорит. С другой стороны, наверняка есть силы, которые хотят раскачать крепко стоящий на ногах университет, тем более что абитуриентов с каждым годом становится все меньше, а в Приморье создается Федеральный университет. Но я уверен, что этого сделать никому не удастся, - крупнейший технический вуз региона не сдаст свои позиции. И в дальнейшем будет нацелен на развитие стратегических отраслей дальневосточной экономики».