Владивосток готовится стать городом-миллионником

Владивосток готовится к своему 150-летию. Праздник, который начнется 2 июля и продлится два последующих выходных дня, станет как бы репетицией перед саммитом руководителей стран АТЭС в 2012 году. А пока в городе аврал: строят, ремонтируют, чистят, моют. В общем, как в любом доме, готовясь к торжеству и приезду гостей.

Напрягают дорожные пробки. То и дело бумеранг большой стройки саммитовских объектов вмешивается в жизнь горожан. Но не заметить обновленные фасады, свежий черный асфальт и тысячи тюльпанов вдоль основных магистралей и не порадоваться - значит не любить свой город.

Так считает мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. О приготовлении города к 150-му юбилею и устремлениях приморской столицы в завтра он рассказал в эксклюзивном интервью «ЗР».

Чтобы жить по-новому

- Игорь Сергеевич, город в восприятии каждого жителя или гостя - это конкретные места, конкретные события, особый дух... Из каких образов и нюансов складывается ваш Владивосток? - Для меня красивее города в нашей стране просто нет. Море, сопки, сбегающие по ним к прибрежной полосе улицы, громоздящиеся у причалов краны и океанские корабли делают его ни с чем не сравнимым. Что же касается событий, то именно сейчас на территории Владивостока реализуются такие масштабные проекты, которые никогда за всю его 150-летнюю историю в столь короткий срок не осуществлялись. Конечно же, я имею в виду строительство новых дорог, мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, развязок, очистных сооружений, нового аэропорта, городка Дальневосточного федерального университета и другие объекты, которые будут введены в строй к саммиту АТЭС в 2012 году. И будут служить горожанам многие десятилетия. Иной раз, признаюсь, горожане меня удивляют, задавая один и тот же вопрос в самых разных и даже весьма подготовленных аудиториях: «Неужели эти объекты все-таки достроят?». Опоры моста уже вышли к улице Светланской, а над ней высятся пролетные строения, по которым скоро начнут укладывать дорожное полотно. И, кажется, каждому должно быть понятно, что маховик стройки набрал обороты, и назад пути нет... Но вновь и вновь, услышав подобный вопрос, понимаешь, насколько прочна пелена недоверия и негатива, через которую многие воспринимают Владивосток. К сожалению, более полутора десятка лет на всю страну отсюда шли новости, как из горячей точки: то голодают матросы на острове Русском (это начало 90-х), то мы без воды, то без света... Хотя уже давно все по-другому. В городе развернулось грандиозное строительство - это видит каждый. Мы переживаем новый этап его истории. Руководством страны четко определена стратегия: Владивосток развивается как окно России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Да, он исторически закладывался как форпост страны на Востоке, но сегодня это не просто военный порт, это крупный административный, финансовый, культурный центр. Это центр притяжения для многочисленных зарубежных организаций и компаний. И здесь уже сегодня формируется Центр международного сотрудничества в АТР. Владивосток - один из немногих европейских городов, в часе полета от которого проживает более 400 миллионов жителей АТР. В этом его уникальность, и это привлекает сюда туристов из Юго-Восточной Азии. И эту его особенность мы выносим во главу нашей концепции развития города. Задача, которую ставит нам правительство, вкладывая инвестиции в инфраструктуру - сделать город миллионником, а потом довести численность населения до полутора миллионов человек. Надо признать, последние два десятка лет город в значительной степени развивался хаотично. Этого больше не будет - приняты новый генплан Владивостока, правила землепользования и застройки, которые регламентируют всю градостроительную деятельность. Генплан диктует географию строительства новых микрорайонов и объектов инфраструктуры, является гарантом сохранения исторического лица города. - Работа мэрии сегодня смахивает на штаб стройки. Какие задачи в связи с развернувшимся строительством приходится решать администрации города? - Более 90% мероприятий по подготовке к саммиту АТЭС-2012 реализуется на территории Владивостока, что требует оперативной работы по согласованию проектов, переселению, выносу коммуникаций и т.д. Все это приходится организовывать и сопровождать, чтобы объекты были построены в срок. Работы очень много - за последние два года она выросла в разы. В то время как численность муниципальных служащих за это время уменьшилась почти на 400 человек, с 1527 до 1048 служащих. Проблемы возникают на каждом шагу, и решать их приходится оперативно. Так, развернувшееся строительство увеличило нагрузку на дороги города: до 500 большегрузных автомобилей ежедневно работает на стройках саммита. Дорожно-уличная сеть к такимнагрузкам, конечно, не приспособлена. Но город не остановился. Мы понимаем, что после завершения строительства получим комплексное решение транспортной проблемы, потому всячески поддерживаем строителей. Что касается решения другой застарелой проблемы города - парковок, то пытаемся решить ее собственными силами. Планируем, что первые многоуровневые парковки появятся во Владивостоке уже в конце года. Пошаговый алгоритм - То есть у мэрии есть что-то вроде пошагового плана преобразования города? - Конечно. Приняты программы, направленные на улучшение жизни горожан в самых различных сферах. И эти планы последовательно реализуются. Например, два года назад у нас только 4 школы имели уличное освещение, сейчас все школы и пришкольные территории освещены, а сами школы оборудованы пожарной сигнализацией. В прошлом году мы впервые за 20 лет после капитальной реконструкции открыли школу, впервые за 19 лет - новый детский сад и даже медицинское учреждение - впервые за 12 лет! И этот ряд можно продолжить: новую дорогу построили - впервые за 10 лет, 12 светофоров поставили впервые за 10 лет. Хотя я прекрасно осознаю: этого очень мало, чтобы гордиться. Но делаем! Я понимаю горожан, которые критикуют нас за нехватку детсадов, за пробки, за плохие дороги... Трудно сразу решить ком проблем, которые копились десятилетиями. С теми же детскими садами - за прошлый год введено дополнительно 1350 мест. Это равнозначно шести полноценным детским садам. Но до этого за 19 лет было уничтожено и закрыто - 40 детсадов! Сейчас мы создаем новые, но, к сожалению, деньги золотым дождем на решение этих задач нам не посыпались. В этом году начинаем строительство трех детских садов, двух школ, двух поликлиник. Другая проблема - ремонт многоквартирных домов. Он не делался по 30-40 лет, и лишь теперь мы к нему приступили. В 2010 году на эти цели привлекли почти миллиард рублей (главным образом из федерального бюджета, но есть в этой сумме и муниципальные деньги), в 2008-м начинали эту работу со 160 миллионов рублей (еще в 2007 году никакие работы в этом направлении не велись и средств на это не было вообще). Вообще, последняя статистика показывает: в городе наступает перелом, нисходящие тенденции меняются - смертность становится меньше, детей рождается больше. Ведется комплексная застройка целого микрорайона, где будет проживать 60 тыс. человек. В этом году 4 тыс. семей получат ключи от новых квартир. В новейшей истории города такого не было! Но это не делается по мановению волшебной палочки. Работу нужно вести системно. Города-братья - Вы сказали, что Владивосток будет городом с европейским лицом. Между тем уже сегодня на его улицах полный «интернационал»... - И это вас пугает? Вспомните историю города. Начинался как военный пост. А к началу двадцатого века кто здесь только не жил. И в 1991 году, когда Владивосток стал открытым городом, он пережил период братания со многими зарубежными городами. Мы строим город европейской культуры - и это должно быть его лицом. - Недавно у Владивостока появились новые города-побратимы. Не кажется ли вам, что в этом движении есть некая формальность? - Ну, можно формально быть мужем и женой, а можно - по-настоящему. А если серьезно, то наполнение побратимских отношений зависит от двух сторон. К примеру, не так давно мы подписали соглашение с эквадорским городом Манта - эквадорские розы и кофе уже появились в наших магазинах. Если наша кондитерская фабрика будет напрямую покупать там какао-бобы на 30-40% дешевле, думаю, для горожан это тоже неплохо. Ведутся переговоры об отправке туда нашей продукции. Со следующего учебного года, думаю, эквадорские студенты будут учиться в наших вузах. И такие отношения со всеми городами-побратимами дают возможность для развития туризма, бизнеса, образования. Важность, которую придает руководство нашей страны развитию побратимских отношений, подчеркивает тот факт, что Владивосток - первый город в России, который договор о побратимских отношениях подписал в Кремле в присутствии глав государств. Если мы развиваем Владивосток как окно в Азиатско-Тихоокеанский регион, мы должны стать городом, понятным и близким для жителей этих стран. Помочь в этом могут побратимские связи. Впрочем, интерес к Владивостоку есть и у европейских городов, мы этому только радуемся. Значит, круг побратимов будет расширяться. Накануне - Сегодня город активно готовится к 150-летию. На чем вы в этой работе делаете основной упор? - Прежде всего, привести город в порядок. Несмотря на большие стройки и тысячи тонн, которые перемещаются по его дорогам, мы хотим, чтобы Владивосток в праздничные дни выглядел как можно привлекательнее. И это одна из первейших задач. К Дню города мы отремонтируем некоторые скверы, центральные улицы, приведем в порядок набережные и фасады многих зданий. Каждое из управлений мэрии курирует обновление конкретных «своих» городских объектов - стадионов, поликлиник, школ. Я надеюсь, горожане не только отнесутся к этой работе с пониманием, но и поддержат нас, благоустраивая свои дворы, скверы, детские площадки. - Владивостокцы любят праздники и опасаются, как бы юбилей не стал праздником для гостей... - Готовится обширная праздничная программа. К юбилею приурочен Тихоокеанский международный экономический форум - мы ожидаем многочисленных гостей со всей России и других государств, а также представителей наших городов-побратимов. Тихоокеанский флот параллельно проводит масштабные учения. Самых заслуженных горожан будем чествовать на торжественном собрании, ожидаем, что в нем и в других мероприятиях, посвященных 150-летию Владивостока, примет участие Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Хотел бы, чтобы День города стал для каждой владивостокской семьи настоящим праздником, принес радость. Готовится большая концертная программа, которая, по нашим расчетам, должна охватить более 200 тыс. человек. Мы надеемся, что ее увидят все желающие. Для этого сделаны немалые капитальные вложения в аппаратуру, которая потом позволит нам принимать группы мирового уровня. Ведь Владивосток - молодежный, студенческий город. В праздничные дни город превратится в большую концертную площадку, а юбилейные мероприятия сложатся как минимум в недельный марафон. А в завершении нашего разговора мне хотелось бы подчеркнуть: мы живем в неповторимом городе, но чтобы в этом ни у кого не возникало сомнений, нам всем вместе предстоит очень много поработать - и тогда он станет действительно европейским: чистым, ухоженным, комфортным для проживания. Мы живем в особенное время, когда формируются новые символы Владивостока, новый морской фасад, закладывается мощнейший фундамент для его будущего развития. И для того, чтобы себя реализовать, чувствовать уверенность в завтрашнем дне, не надо уезжать. Именно здесь и сегодня открываются новые возможности и перспективы. Ведь Владивостоку только 150!