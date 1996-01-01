Прокурорский вулкан

Уголовное дело в отношении действующего мэра Петропавловска-Камчатского Юрия ГОЛЕНИЩЕВА и начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Лилии СЛОВЕЦКОЙ направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Мэру города инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и халатность, а г-же Словецкой - превышение должностных полномочий и незаконное расходование средств городского бюджета.

Другой "элитный" подследственный Камчатской области - губернатор Михаил МАШКОВЦЕВ на днях вступился за участкового милиционера. Губернатор направил заявление начальнику 1-го территориального отделения милиции Петропавловска-Камчатского с просьбой о поощрении лейтенанта милиции ЛАПТЕВА.

Именно этот милиционер осуществил привод губернатора, находящегося под следствием, в облпрокуратуру. По предписанию прокуратуры, выданному отделению милиции, губернатора должны были привести в кабинет следователя еще 22 ноября. Но, как пояснил участковый Лаптев, в течение недели он не мог застать господина Машковцева дома. По факту недолжного исполнения сотрудником милиции предписания облпрокуратура назначила проверку.

Узнав об этом, Михаил Машковцев решил защитить милиционера. В своем заявлении он сообщил, что "из текста постановления, которое лейтенант Лаптев предъявил мне 30 ноября, однозначно следует, что ему надлежало обеспечивать явку в прокуратуру ежедневно к 9.30 начиная с 22 ноября".

Губернатор Машковцев также подчеркнул, что не имеет претензий к участковому, который "неукоснительно исполнял свой служебный долг и при этом вел себя безупречно корректно".