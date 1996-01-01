Лучшая свалка

Краевая администрация объявила открытый конкурс на разработку типового проекта полигона твердых бытовых отходов (ТБО). По условиям тендера, это должен быть проект полигона для населенного пункта до 15 тыс. жителей.

Планируется, что первый подобный объект должен быть построен в Шкотовском районе. В дальнейшем полигоны ТБО появятся практически во всех муниципальных образованиях края. Срок завершения проектных изысканий - май 2005 г. Стоимость проекта - 1 млн руб.