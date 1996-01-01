Уборка снега... под пулями

Парк снегоуборочной техники Владивостока в ближайшее время ожидает ощутимое пополнение. Глава города Владимир НИКОЛАЕВ, сделав после первого снегопада очевидный вывод, что машин для борьбы со стихией недостаточно, принял решение закупить дополнительные единицы. На прошлой неделе во Владивосток уже доставили универсальную снегоуборочную машину "Ниссан Дизель" из Японии.

Как сообщила пресс-служба администрации города, уникальная техника предназначена для уборки центральных улиц и основных магистралей Владивостока. По мнению специалистов, супермашина обладает просто суперхарактеристиками. Так, например, ковш "Ниссана" оснащен специальными лыжами, чтобы не портить асфальтовое покрытие. Машину можно использовать и как пескоразбрасыватель. Это прямо-таки настоящий конструктор-трансформер, который с весны до осени можно использовать как обычный самосвал с краном.

Более того, в декабре планируется поступление еще около полсотни единиц техники. Не такой универсальной, как японский "Ниссан", но, говорят, тоже неплохой. Часть машин, которые можно будет использовать на внутриквартальных дорогах, поступит на днях из Кургана. Поставки техники, как заверили в мэрии, продолжатся. Вот тогда, очевидно, убирать снег наши дорожники будут весело и быстро.

Между тем очистка города от снега становится делом все более опасным. Во время первого снегопада во Владивостоке был зафиксирован случай, когда возмущенный активной работой бульдозера автолюбитель обстрелял технику из пистолета с резиновыми пулями. Слава богу, человек за рулем снегоуборщика не пострадал. Кстати, чтобы автолюбители не расслаблялись, в мэрии придумали складировать кучки песко-солевой смеси на особо опасных подъемах. Водители же будут сами рассыпать эту смесь под колеса.