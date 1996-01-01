Ударим стационарными туалетами по разгильдяйству и бескультурью

Небывалое для Владивостока событие – открытие нового стационарного общедоступного публичного туалета произойдет накануне 150-летия в центре города. Он будет расположен в парке Дома офицеров ТОФ, а его мощность позволит обслуживать большой поток посетителей – горожан и туристов.

Кстати, старожилы еще помнят, что в этом парке в давние советские времена уже функционировало подобное сооружение, пользовавшееся особой популярностью у посетителей, катавшихся на чертовом колесе и танцевавших на танцплощадке. Однако в связи с последующей деградацией парка туалеты были закрыты, о чем многие горько сожалели…

Как отметил начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации г. Владивостока Александр КОРШЕНКО, в скором времени стационарные туалеты появятся и в других популярных парках и скверах города. И, надо полагать, это сделает их особенно любимыми местами наших граждан.