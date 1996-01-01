Проявил талант – получил путевку в Таиланд!

28 мая был объявлен самый талантливый студент Владивостока по мнению жюри межвузовского конкурса «Пальма первенства». Победительницей конкурса стала Кристина Храмова.

Проект победительницы - «Технология эффективных продаж зарубежной недвижимости» - получил высокие баллы за логичность и структурность, применение интересных методик и средств продвижения. Талант Кристины вознагражден сертификатом на поездку в Таиланд летом этого года.

Второе место жюри конкурса присудило Екатерине Родионовой за проект под названием «Сладкий вкус premium-класса». Третье место заслужила Ирина Федоренко с конкурсной работой «Черная икра – яркая жизнь». Эта работа была особо отмечена жюри за оригинальность и новизну идеи.

Межвузовский конкурс «Пальма первенства» впервые стартовал во Владивостоке в феврале этого года. Основная тематика конкурсных работ - продвижение товаров и услуг premium-класса на региональном рынке. На выбор студентам, изучающим PR, рекламу и маркетинг в вузах Владивостока, предлагалось несколько направлений для разработки проекта.

В течение месяца члены жюри конкурса оценивали работы, представленные на конкурс студентами ДВГУ, ВГУЭС и ТГЭУ. По итогам работы жюри были отмечены три призера конкурса «Пальма первенства».

Как отметил Никита Деркач, председатель жюри конкурса, партнер компании Thairus Development: «Благодаря этому конкурсу активные и целеустремленные студенты получили возможность проявить талант, продемонстрировать уровень своих знаний и безусловно развить профессиональные навыки. Наша задача – содействовать развитию российско-тайского сотрудничества, и мы рады поддержать молодые таланты Приморского края!»

Учрежденный призовой фонд: 1-е место – поездка на остров Пхукет на две недели этим летом, 2 и 3-е место - подарочные сертификаты.

Организаторы конкурса: инвестиционно-строительная компания Thairus Development при поддержке PR-агентства «ПР группа Фефер».