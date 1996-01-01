Дети мира станут россиянами

Одна из владивостокских турфирм намечает в сентябре организовать поездки граждан России в страны с либеральными условиями усыновления и удочерения. По словам руководителя фирмы, спрос порождает предложение, а «сегодня спрос есть не только на наших детей за границей, но и у нас на их детей». По крайней мере, жители Владивостока потенциально готовы принять в свои семьи около 380 «загранцев».

Предварительно перед «турпоездкой за детьми» российским потенциальным родителям найдут по каталогам подходящих для них кандидатов в возрасте от 1,5 до 10 лет, поспособствуют в изучении нужного языка для ликвидации «языкового барьера» в общении с приемными детьми, помогут в оформлении их, доставке в Россию и натурализации.

Работники фирмы уверены, что у многих детей мира сегодня открывается счастливый шанс стать с их помощью настоящими дальневосточниками.

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