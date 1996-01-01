ЕГЭ: не так страшен черт…?

2010 выпускников приморских школ сдают в нынешнем 2010 году Единый государственный экзамен. Несмотря на то, что он проводится уже третий год, споры по его поводу не утихают. Насколько оправданны страхи и сомнения учеников и их родителей?

Корреспондент «ЗР» побывал в роли общественного наблюдателя за ходом сдачей ЕГЭ в пункте приема экзамена, расположенном в МОУ «Гимназия №2 г. Владивостока». В этот день здесь проходили тестирование по русскому языку 150 ребят из разных школ города. Напомним, что по правилам ЕГЭ сдается не в родных стенах, поэтому гимназисты в этот день организованно, на автобусах, отправились сдавать русский в 23-ю школу.

К десяти часам к главному входу гимназии подъехали экзаменующиеся с сопровождающими педагогами из своих школ и были распределены по одиннадцати аудиториям. Кто в какой школе, в каком кабинете и за какой конкретной партой будет писать тест, - решает автоматизированное распределение учащихся, которое происходит в Москве. Вход на время экзамена в школу осуществлялся строго по пропускам. На этажи – и тем более в классы, где проводилось тестирование, посторонние не допускались, включая сопровождавших учителей: они дожидались учеников в отдельном кабинете на первом этаже.

Светлые, просторные классы, чистые доски, новые парты с расставленными табличками, обозначающими место ученика, – всего таких аудиторий в гимназии было подготовлено двенадцать: все для того, чтобы экзамен прошел максимально комфортно. Также работал медицинский кабинет – на случай, если кому-то из ребят понадобится помощь.

После того как ребята расселись по местам, организаторы вскрыли конверты с заданиями, раздали каждому в руки экзаменационные пакеты, и тестирование началось.

Звенящая тишина в школьных коридорах, полный покой в аудиториях - никаких перешептываний и тем более хождений. Даже самые беспокойные угомонили в этот день свой пыл: цена за удаление с экзамена слишком высока.

«Все в порядке, работаем по плану, - говорит руководитель ППЭ, директор владивостокской школы №38 Елена КОРОТКАЯ. – С правилами проведения экзамена ознакомлены все: школьники, организаторы, дежурные на этажах, сопровождающие. Ребенок может выйти во время тестирования из кабинета в туалет или медпункт, но только в сопровождении дежурного. Также ужесточились ограничения по поводу мобильной связи, поэтому мы попросили ребят не просто отключить телефоны, но в добровольном порядке сдать их на время экзамена администрации ППЭ, что многие и сделали. Что же касается эмоционального состояния, то, на мой взгляд, выпускники прошлых лет волновались больше: слишком много было неизвестности. Нынешним выпускникам проще: пробное тестирование, советы старших товарищей, уже переживших эту форму аттестации, - все это сыграло свою роль. Думаю, следующим поколениям выпускников будет еще проще: процедура сдачи ЕГЭ становится привычным делом».

Мнение учителей

«На мой взгляд, у ЕГЭ однозначно больше плюсов, чем у прежней системы аттестации знаний, - говорит директор гимназии №2 Инна ШЕНДРИК. – Что же касается стрессовой ситуации, в которую погружаются дети, то она больше надуманна и накручена, причем самими родителями. Конечно, нахождение в чужой школы, незнакомые учителя не могут не оказывать влияния, но зато выпускники обретают хороший жизненный опыт. Тепличные условия закончились, они стоят на пороге новой взрослой жизни и должны уметь адаптироваться в разных условиях. Жаль, что мамы-папы, вместо того чтобы психологически подготовить ребенка, сами сеют зерна паники. Если раньше детей пугали Бабой Ягой, то теперь – ЕГЭ, и все это начинается с начальной школы. Знаете, о чем спрашивают некоторые родители, записывающие первоклассников в нашу школу: «А как вы готовите к ЕГЭ?», на что я всегда говорю о том, что сам процесс обучения в школе и есть планомерная подготовка к этому экзамену. Поймите, ЕГЭ - это всего лишь форма тестирования, и если потихоньку вводить ее элементы в процесс изучения разных предметов, начиная с младших классов, то эта форма станет привычной. Я преподаю химию и практикую это на своих уроках во время устного опроса. Поверьте, даже самые сложные вещи, преподносимые в виде игры, усваиваются легко и просто. А позиция учителей, которые говорят о том, что с введением ЕГЭ им приходится не учить, а «натаскивать» на экзамен, говорит, на мой взгляд, об их непрофессионализме.

Следующий момент, с которым связано стрессовое восприятие ЕГЭ, - неопределенность относительно будущей профессии: не зная, в какой вуз податься, дети начинают метаться и нервничать. Хотя еще к десятому классу ребенок должен точно выбрать направление, в котором будет двигаться в будущем. Конечно, многое зависит и от школы. Мы, например, уделяем большое внимание профориентации учеников: проводим встречи с представителями учебных заведений, организовываем экскурсии на предприятия, ходим вместе в вузы на дни открытых дверей… Кроме того, начиная с пятого класса вводим элективные элементы, в восьмом-девятом проводим специальное тестирование, а десятиклассникам и одиннадцатиклассникам предлагаем обучение в профильных специализированных классах. К тому же у нас масса элективных курсов, связанных с архитектурой и экономикой, менеджментом и IT-технологиями... Словом, надо не ЕГЭ бояться, а прокладывать себе индивидуальный образовательный маршрут».

Ощущения детей и родителей

Несмотря на то, что на экзамен по русскому языку отводится три часа, правила сдачи не запрещают покидать аудиторию раньше тем, кто справился с тестированием. Первой из экзаменационного класса, спустя час двадцать, вышла выпускница вечерней школы №20 Виктория ПОЛЕВИКОВА. Кстати, девушка два месяца назад попала в аварию и пока еще ходит с палочкой, но сроки сдачи экзамена переносить не стала. «Словно гора с плеч свалилась, - улыбаясь, сказала она. – Трудно прогнозировать результат, но, надеюсь, на четверку написала. Волновалась ли я? Конечно, но ни о какой панике не может быть и речи. Нас очень хорошо подготовила учитель русского языка, за нас очень переживают остальные педагоги школы, родители, и эта поддержка дорогого стоит». Явное облегчение испытывали и остальные ребята, вышедшие из стен школы. Мнения о плюсах и минусах ЕГЭ у всех разные, но большинство склонялось все-таки к тому, что лучше сдать 3-4 теста по выбранным тобою же предметам, чем готовиться к десятку экзаменов (в том числе по нелюбимым наукам) в школе, а затем еще нервничать по поводу вступительных в вузы.

А у крыльца гимназии тем временем стали собираться родители, которые не могли усидеть дома и на работе. «Повезу кормить любимое чадо, - смеясь сказала одна из мам, - три часа без перекуса для растущего 80-килограммового организма - стресс посильнее экзаменационного». «Сын сдает экзамен в другой школе, я дежурю в этой и намеренно стараюсь загрузить себя делами, чтобы отвлечься, - поделилась другая мама, учитель гимназии №2 Евгения Владимировна. – Сегодня Александр сдает уже второй экзамен, первый – ЕГЭ по информатике - прошел в четверг. Результаты пока не известны, но это и к лучшему: хороший - расслабит, плохой – расстроит. Поэтому продолжаем сдавать в полном неведении. Впереди еще два экзамена, и позитивный настрой очень важен. Кстати, после первого экзамена Саша пришел домой со словами: «Не так страшен черт, как его малюют», и это радует».

После того как время тестирования вышло, работы были упакованы специальным образом и отправлены на проверку в Москву. Результаты станут известны через неделю. Впереди – ЕГЭ по математике и выбранным дисциплинам. Ни пуха ни пера, дорогие выпускники!