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Летняя оздоровительная кампания под угрозой срыва

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Дальнегорском городском округе все готово для того, чтобы принять около 1088 учащихся 1-4 классов в бесплатные пришкольные лагеря отдыха. Для родителей более взрослых учеников будет предложено устроить детей в пришкольные лагеря по платной путевке, стоимость которой ориентировочно составит 1773 рубля.

Такая информация была озвучена на совещании при главе Дальнегорского городского округа. Кроме этого были подняты и другие вопросы. Так, 25 учащихся уже отработали в апреле-мае в рамках реализации программы трудоустройства несовершеннолетних детей. С 1 июня еще 40 учеников начнут работать на благоустройстве в различных учреждениях и на предприятиях Дальнегорского городского округа. Службой занятости ДГО заключены шесть договоров с предприятиями различных форм собственности на трудоустройство школьников в летний период. Всего планируется занять более 260 школьников.

Отдел социальной защиты населения предлагает родителям детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатные путевки в лагеря отдыха (на 18 суток, 85 путевок) и профильные лагеря (на десять суток, 275 путевок).

Справки об этих путевках можно получить в «Едином окне», в отдел соцзащиты уже поступило 37 заявок. Гораздо сложнее обстоит дело с путевками для детей из благополучных семей. Принятый 18 мая 2010 года порядок оплаты предполагает, что родители будут выкупать путевки за полную стоимость, а затем, в течение 2-х месяцев по окончании смены, они получат компенсацию. Ее размер составит 5 тысяч рублей, если доход в семье выше прожиточного минимума, и до 10 тысяч рублей за одну путевку, если доход ниже минимума.

Участники совещания выразили опасение, что большинство родителей не смогут заплатить полную стоимость путевок, а вся летняя оздоровительная кампания может оказаться под угрозой срыва, и средства, предусмотренные на эти цели в бюджете Приморского края, останутся невостребованными.

В связи с этим участники совещания выступили с инициативой обратиться в администрацию края с просьбой пересмотреть существующий порядок оплаты с тем, чтобы сделать приобретение путевок доступным для всех жителей Приморского края, в том числе и для дальнегорцев.

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