Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Летняя оздоровительная кампания под угрозой срыва
В Дальнегорском городском округе все готово для того, чтобы принять около 1088 учащихся 1-4 классов в бесплатные пришкольные лагеря отдыха. Для родителей более взрослых учеников будет предложено устроить детей в пришкольные лагеря по платной путевке, стоимость которой ориентировочно составит 1773 рубля.
Такая информация была озвучена на совещании при главе Дальнегорского городского округа. Кроме этого были подняты и другие вопросы. Так, 25 учащихся уже отработали в апреле-мае в рамках реализации программы трудоустройства несовершеннолетних детей. С 1 июня еще 40 учеников начнут работать на благоустройстве в различных учреждениях и на предприятиях Дальнегорского городского округа. Службой занятости ДГО заключены шесть договоров с предприятиями различных форм собственности на трудоустройство школьников в летний период. Всего планируется занять более 260 школьников.
Отдел социальной защиты населения предлагает родителям детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатные путевки в лагеря отдыха (на 18 суток, 85 путевок) и профильные лагеря (на десять суток, 275 путевок).
Справки об этих путевках можно получить в «Едином окне», в отдел соцзащиты уже поступило 37 заявок. Гораздо сложнее обстоит дело с путевками для детей из благополучных семей. Принятый 18 мая 2010 года порядок оплаты предполагает, что родители будут выкупать путевки за полную стоимость, а затем, в течение 2-х месяцев по окончании смены, они получат компенсацию. Ее размер составит 5 тысяч рублей, если доход в семье выше прожиточного минимума, и до 10 тысяч рублей за одну путевку, если доход ниже минимума.
Участники совещания выразили опасение, что большинство родителей не смогут заплатить полную стоимость путевок, а вся летняя оздоровительная кампания может оказаться под угрозой срыва, и средства, предусмотренные на эти цели в бюджете Приморского края, останутся невостребованными.
В связи с этим участники совещания выступили с инициативой обратиться в администрацию края с просьбой пересмотреть существующий порядок оплаты с тем, чтобы сделать приобретение путевок доступным для всех жителей Приморского края, в том числе и для дальнегорцев.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий