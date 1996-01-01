Пляжи Находки к сезону готовы

Для Владивостока состояние пляжей и прибрежной полосы давно стало болезненной темой. В народе много лет бродит шутка, что на большинстве пляжей можно загорать и купаться, предварительно записавшись на прием к дерматологу. По этой причине владивостокцы - любители морских волн и чистых пляжей - давно облюбовали Ливадию, Волчанцы, Находку.

В разгар сезона найти здесь свободное место, чтобы поставить палатку, можно с трудом. Неужели на здешних пляжах воздух особый или вода намного теплее и чище? Или, может, просто хозяйский подход да контроль администрации дают свои результаты?

А подход к подготовке пляжей к летнему сезону в Находкинском округе действительно серьезный. Как рассказала начальник отдела по туризму Находкинского городского округа Надежда Малик, основная особенность в том, что, передавая пляжную территорию в аренду частному бизнесу, власть устанавливает «основные правила». «Существует целевая программа развития и обустройства мест массового отдыха на территориях морского побережья округа. В ней прописан порядок определения и обустройства пляжей. Передавая в аренду пляж, мы не оставляем его без внимания. Арендатор должен соблюдать условия комплексного развития территории. Так, в частности, он должен установить и содержать определенное количество малых архитектурных форм и наземных сооружений. Необязательно, чтобы арендатор делал это сам, он может нанять субарендаторов, но все равно отвечать за территорию будет он. Например, согласно программе, на каждый гектар пляжа должно стоять не менее 5 теневых навесов, душевая, 2 кабинки для переодевания и так далее», - отметила Надежда Владимировна.

Ежегодно комиссия администрации округа, в составе профильных специалистов, проверяет готовность всех пляжей. Есть ли навесы, тенты, места для парковок и прочие необходимые для нормального отдыха условия. Кроме этого выдается письменное заключение о пригодности вод для купания, проводятся водолазное обследование, очистка дна пляжа на глубине до 2-х метров. Комиссия уже проверила пляж «Золотари», «Лесной» и «Китайский». Всего же на территории округа 16 пляжей, которые до открытия сезона будут проинспектированы еще несколько раз и только после этого смогут принять отдыхающих.

Досье Общая длина береговой полосы, которая проходит по Находкинскому округу, составляет порядка 200 км. В состав двух заливов Восток и Находка входят бухты: Окуневая, Спокойная, Козьмино, Врангеля, Дашкевича, Новицкого, Мусатова, Попова, Тунгус, Прогулочная, Прозрачная, Отрада, Козино, Подосенова, Литовка, Восток, Тихая Заводь, Средняя, Гайдамак, Рифовая, Анна.

Но одна беда объединяет пляжи и Находки, и Владивостока - к каждому второму пляжу ведет разбитая дорога, а руки у властей до них так и не дошли. Взять хотя бы популярный пляж, который получил свое название от ближайшего озера Рица, как шутят местные жители, на Рицу - только на танке…