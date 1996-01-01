Нужна новая крыша? Готовьте правильную заявку

Программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год утверждена в администрации края. Следующим финальным этапом станет согласование программы капремонта в Правительстве России.

Для этого заявка на финансирование отправлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Также для защиты программы капремонта из Владивостока в Москву вылетела группа специалистов.

Реализуется эта программа в рамках ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». В 2010 году в программу вошли 197 многоквартирных домов. В них планируют капитально отремонтировать фасады и крыши домов, установить лифты, заменить системы отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Всего на ремонт многоквартирных домов в 2010 году предусмотрено 945 млн руб. Из них из бюджета города 37 млн. 197 домов - это только половина от поступивших в управление содержания жилфонда администрации города заявок, сообщает пресс-служба администрации. Комментирует начальник управления содержания жилфонда администрации города Александр Табаченко: «Недочеты в документации - основная причина, по которой те или иные дома не вошли в список.