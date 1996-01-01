Останкам найдут пристанище

27 мая начались работы по извлечению останков погибших людей, найденных при строительстве дороги «п.Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл».

Священник Покровского кафедрального собора иерей Димитрий отслужил заупокойную литургию и благословил поисковиков, занимающихся извлечением останков. В работах приняли участие следственно-оперативная группа УВД по г.Владивостоку, волонтеры отряда «Авиапоиск», работники МУПВ «Некрополь», около 30 студентов института истории, философии и культуры ДВГУ и другие. «Работы по извлечению останков будут продолжаться до тех пор, пока не будут извлечены все, - отметил заместитель главы администрации Владивостока Альфред ТАТАРЧУК. - Пока извлеченные останки будут храниться в морге, затем будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В зависимости от результата экспертизы, которая покажет время гибели людей, будут решены вопросы погребения останков».