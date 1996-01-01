В городском освещении Находки начали применять энергосберегающие технологии. Семь светодиодных светильников в качестве эксперимента установили на одной из городских улиц.

Каждая такая лампа потребляет 40 Вт и экономит до 80% электроэнергии по сравнению с обычными ртутными светильниками, подчеркнули в пресс-службе Находки. Светодиодные уличные фонари предоставила Находке американская компания «Фотон» из города Сан-Франциско. Фирма разработала проект по энергосбережению «Находка в новом свете», где наглядно представила все преимущества и выгоду от использования светодиодных ламп. Презентация проекта состоялась в администрации городского округа. Мэр Олег КОЛЯДИН напомнил, что Президент РФ назвал энергосбережение в числе пяти стратегических направлений технологического развития. Глава города поручил руководителям структурных подразделений администрации Находки разработать программу по постепенной замене ртутных и люминесцентных ламп на светодиодные. Помимо уличного освещения, в нее должны войти школы, учреждения здравоохранения и культуры.