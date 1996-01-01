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Чем и как кормить школьников

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Эту тему обсуждали в формате круглого стола, организованного ВГУЭС, ученые, организаторы школьного питания, представители родительской общественности и другие заинтересованные лица.

Молодой ученый вуза Елена ШЕМЕТОВА под руководством профессора Надежды Щениковой провела исследование состояния организации питания детей в школах Владивостока и довела до сведения участников дискуссии, что сегодня 95% воспитанников средних учебных заведений краевого центра страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, причина которых, как правило, состоит в неправильном питании детей.

Но к этому упреку была готова депутат городской Думы Любовь ГОРЯЧКИНА. Она пояснила, что бюджет несет ответственность за организацию завтраков для 17500 детей младших классов, которые и завтракают на 15 рублей. Для детей из малообеспеченных семей, а это около 5 тысяч учащихся всех возрастов, предусмотрены обеды за счет городской казны из расчета 25 рублей на человека.

Наверное, это не много. Однако общее мнение участников дискуссии было тоже общим – в школьных столовых готовят виртуозно, а обсуждение проблемы должно выйти за рамки лишь ответственности властей. Речь должна идти о формировании у молодежи культуры питания. Как первый положительный шаг в этом направлении были названы запреты на поставку в школы шипучих напитков и майонеза.

Прицельно точной была шутка на это новшество Романа ИВАНИЩЕВА,- президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров: «Возможно, в школе подросток и потерпит без кока-колы, но после занятий он возьмет пиво».

Роман Иванищев внес вполне разумное предложение по оптимизации школьного питания: организовать доставку охлажденных готовых и расфасованных блюд в разовой посуде. Но, показалось, его предложение не заинтересовало участников круглого стола.

Ибо вся культура питания человека, в том числе и маленького, сводится к одному – деньгам. Даже если в школе ребенок будет получать исключительно парной лосось, телячью вырезку и апельсиновый сок, то в большинстве домов отцовской зарплаты все равно хватает только на жареную холестериновую картошку, колбасу со свиной шкурой и соей пополам, да чай с вареньем из смородины, собранной на даче.

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