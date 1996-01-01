www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Хрущевки «обмоноличат»?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Свой оригинальный путь решения вопроса, как быть с приморскими хрущевками, предлагают специалисты от дальневосточной строительной науки.

Они считают, что большинство из них могут быть реконструированы с помощью так называемого «монолитного корсета», который допустимо «надевать» на здание без выселения жильцов на период этой довольно сложной процедуры, которая исключает внутренние работы и не требует слишком серьезных мер безопасности, если здание еще не достигло степени аварийного.

«Обмоноличенье» стандартного пяти-шестиэтажного здания будет производиться за две-три недели с попутным усилением фундаментов. Схватывающее армирование соединит старые, но еще крепкие наружные панельные стены и новые, поверх них, монолитные. В новом варианте нормативный срок службы зданий после реконструкции будет продлен надолго.

Несколько больше времени будет уделяться домам, для которых решение по реконструкции будет предусматривать межэтажное усиление коробки здания или расширение его корпуса. Для их реконструкции потребуется 2-4 месяца и на небольшой срок частичное отселение жильцов.

Стоит отметить, что для Приморья решение проблемы с хрущовками, срок службы которых подходит к концу, особенно актуально. Некоторые города и поселки края имеют в своем жилищном фонде до 90% хрущевок.

Рубрика "Ходят слухи, что…"

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru