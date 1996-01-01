Хрущевки «обмоноличат»?

Свой оригинальный путь решения вопроса, как быть с приморскими хрущевками, предлагают специалисты от дальневосточной строительной науки.

Они считают, что большинство из них могут быть реконструированы с помощью так называемого «монолитного корсета», который допустимо «надевать» на здание без выселения жильцов на период этой довольно сложной процедуры, которая исключает внутренние работы и не требует слишком серьезных мер безопасности, если здание еще не достигло степени аварийного.

«Обмоноличенье» стандартного пяти-шестиэтажного здания будет производиться за две-три недели с попутным усилением фундаментов. Схватывающее армирование соединит старые, но еще крепкие наружные панельные стены и новые, поверх них, монолитные. В новом варианте нормативный срок службы зданий после реконструкции будет продлен надолго.

Несколько больше времени будет уделяться домам, для которых решение по реконструкции будет предусматривать межэтажное усиление коробки здания или расширение его корпуса. Для их реконструкции потребуется 2-4 месяца и на небольшой срок частичное отселение жильцов.

Стоит отметить, что для Приморья решение проблемы с хрущовками, срок службы которых подходит к концу, особенно актуально. Некоторые города и поселки края имеют в своем жилищном фонде до 90% хрущевок.

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