Храм в Ольге почти готов

Близится к завершению строительство православного храма в п. Ольга. Стройка длится третий год. Здание из сибирской лиственницы возведено владивостокским ЗАО «Косандра», идут отделочные работы. Осталось также установить 7 колоколов в звоннице храма, самый большой - весом в 400 кг. Колокола изготовлены в Воронеже и приобретены за счет спонсорских денег - колокола и купола оплатил предприниматель Александр БАРИНОВ. Посильную помощь оказали и другие предприниматели и предприятия района. На днях из Уссурийска должен приехать звонарь, который определит, каким образом лучше разместить колокола.