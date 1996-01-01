Ночная очередь за регистрацией прав на недвижимость

В Управлении Росреестра по Приморскому краю в последние два месяца наблюдается ажиотаж. Чтобы сдать документы на регистрацию прав на недвижимость во Владивостоке, необходимо получить талон с номером электронной очереди. А так как число талонов на день ограничено, народ подтягивается к дверям учреждения с ночи.

Как сообщил нам помощник руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Павел ЧЕРНОВ, в этом году за регистрацией прав на недвижимость обращаются на 30-40% больше посетителей, чем в прошлом. Штат сотрудников при этом остался неизменным. Отсюда - и очереди.

Мало того, что с наступлением весны резко возросло число граждан за регистрации прав по закону «о дачной амнистии», так по регистрации ипотечных сделок прирост в 2009 г. в 2,5 раза.

- Мы пытаемся уменьшить очереди, - заверяет Павел Чернов. - Дважды в неделю - по вторникам и четвергам - прием документов ведется до 19 часов. По субботам наши специалисты принимают заявителей по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (тел. 20-51-62). Проследить за продвижением электронной очереди на подачу документов и их готовности можно на сайте управления (www.to25.rosreestr.ru). К концу 2010 года часть услуг будет предоставляться в режиме онлайн, в частности, справочная информация по объектам недвижимости, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и ряд других. Эти меры позволят существенно уменьшить время ожидания в очередях.

А пока за заветным талоном вставайте до рассвета. Впрочем, предварительная запись на июнь закончилась еще в начале мая. Кстати, для получения уже готовых документов вновь придется получать талон. Правда, утомительного ожидания очередях можно избежать, если вы готовы выложить некоторую сумму.

Буквально в 100 метрах от государственной конторы располагается парочка частных, где за 3500 рублей можно сдать документы быстро и без нервотрепки. Подобный «бизнес» ранее процветал в сфере регистрации транспорта, когда для постановки или снятия с учета автомобиля можно было томиться в очереди при МРЭО ГИБДД, а можно было воспользоваться платными услугами «уполномоченных магазинов».