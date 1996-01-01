Ветеранские организации военнослужащих собирают форум

29 мая во Владивостоке состоится Первый форум ветеранских организаций участников локальных войн и военных конфликтов Приморского края, сообщил «ЗР» Приморский фонд социальной поддержки и защиты военнослужащих «СОЛДАТ». На данном форуме будут рассматриваться вопросы работы общественных организаций ветеранов локальных войн в условиях мирового экономического кризиса и взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти, вопросы реабилитации ветеранов локальных войн и членов их семей. На данную встречу приглашены лидеры и члены ветеранских организаций края и представители власти.