Академиков и профессоров поддержат

Правительство России в 2010-2011 гг. направит 3 млрд руб. на поддержку проектов, реализуемых научными организациями совместно с вузами, сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на общем собрании Российской академии наук.

По его словам, правительство рассчитывает на активное, заинтересованное участие РАН в формировании сети федеральных и национальных исследовательских университетов.

«Важно, чтобы научная работа в создаваемых центрах с самого начала была поставлена на должный уровень», - сказал Путин, добавив, что правительство находится в постоянном диалоге с руководством РАН.

Премьер напомнил о пилотном проекте по зарплате в системе РАН, благодаря которому теперь зарплата сотрудников академии превышает 30 тыс. руб. «К сожалению, не все удалось реализовать в плане обновления материально-технической базы, создания центров коллективного пользования, приобретения приборов и оборудования», - сказал Путин, заверив академиков, что правительство вернется к этому вопросу.

Глава правительства также напомнил, что в 2010 г. учреждены специальные гранты для привлечения авторитетных специалистов в российские вузы, выделены дополнительные средства на развитие инновационной инфраструктуры вузов и на субсидирование НИОКРов.

Общая стоимость этого пакета мер составляет 39 млрд руб. до 2012 г.