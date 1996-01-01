Портрет россиянина перепишут в октябре

В Ямало-Ненецком автономном округе, являющемся самым труднодоступным, перепись уже состоялась. Приморцы же, как и основная доля населения, будут переписаны с 14 по 25 октября 2010 г.

О ходе подготовки к этому мероприятию рассказала посетившая Владивосток Ирина ЗБАРСКАЯ, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата.

Подготовка к Всероссийской переписи напоминает по масштабу большие выборы. На сегодня полностью утвержден инструментарий переписи, и Гознак уже начал тиражирование бланков переписных листов. Закончено деление территории страны на переписные инструкторские и счетные участки, подготовлен сводный организационный план ВПН-2010 по России в целом и определена потребность в переписных кадрах. В октябре 2010 г. Федеральная служба статистики будет самым крупным работодателем России: общая численность занятых в проведении ВПН россиян - около 600 тысяч человек, из них 8000 приморцев.

С 31 мая в Москве начинается обучение специалистов территориальных органов Росстата. Вернувшись в свои субъекты федерации, они будут учить уполномоченных по переписи населения в каждом районе, а те, в свою очередь, - обучать большую «армию» переписного персонала.

- Думаю, большинство из тех, кто работал с нами раньше, придут и на перепись 2010 года, - отметила Ирина Збарская. - И это хорошо, потому что они представляют объем работы, нагрузку, уже знакомы с требованиями к заполнению бланков переписных листов. Активно привлекается и молодежь. По договоренности с Министерством образования и науки студентам профильных специальностей работа переписчиками будет засчитана в качестве производственной практики с соответствующей отметкой в зачетной книжке и выплатой материального вознаграждения. Студенты заинтересованы в сдаче этого «зачета», поскольку «пересдать» его можно будет только через 10 лет, во время следующей переписи - ВПН-2020.

- Строителей саммита перепишут? Учитываются ли во время переписи межрегиональные перетоки кадров? - интересовались журналисты.

- Безусловно, Владивосток и Сочи в этом смысле - города особенные, - отвечает Ирина Збарская. Иностранцы, проживающие в России менее 12 месяцев, будут переписаны по бланку «В», как временно находящиеся на ее территории. Тем, кто работает в нашей стране уже больше года, зададут те же вопросы, что и россиянам. А вот соотечественников, приезжающих на работу во Владивосток на 3-4 месяца, мы постараемся переписать по постоянному месту жительства, чтобы не «разрывать» домохозяйство и семью.

- Опять будут спрашивать о доходах? Конфиденциальность и безопасность гарантируете?

- Сразу подчеркну, речь идет не о размерах, а об источниках доходов. Переписные листы будут обезличенными - в них не будет никаких адресов и фамилий. Данные о респондентах будут указываться только в бланках «С», которые заполняются переписчиком, когда тот только входит в помещение. Они предназначены для внутренней отчетности: чтобы никого не пропустить и никого не переписать дважды. Материалы для автоматизированной обработки также не содержит конкретных персональных данных, это некий набор цифровых записей, которые затем формируют в сводные итоги по населенному пункту, району, городу, субъекту РФ.

- Под видом переписчиков в квартиры могут войти мошенники...

- Вопрос обеспечениz общественной безопасности актуален. Надо не только защитить население от мошенников, но и переписчиков - от неадекватных представителей населения. Для этого МВД разработан целый комплекс мероприятий. Большое внимание уделяется и защите информации, которая будет получена в ходе переписи.

- Когда мы узнаем, сколько нас?

- Предварительные итоги ВПН-2010 будут подведены уже в I квартале 2011 г., окончательные - в 2012-м. По мере появления они будут публиковаться на сайтах Росстата и его территориальных органов, причем доступ к ним будет бесплатный. Главное, что на основании полученной информации будет строиться стратегическое экономическое планирование, приниматься важные социальные программы и решаться самые злободневные вопросы, в том числе и по устранению последствий кризиса.

Результаты переписи важны не только руководству страны, но и жизненно необходимы регионам, которые на основании полученных данных будут принимать решения о строительстве конкретного количества детсадов и школ, возведении новых жилых комплексов и т.д. Также эта информация необходима и бизнесу - чтобы прогнозировать траекторию дальнейшего движения, нужно знать потребительский рынок.