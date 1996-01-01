В центре Владивостока вновь ограничат движение и отключат воду

В ближайшие дни в центре города начнутся работы по строительству нового участка водовода - от кольца Инструментального завода до мыса Бурного в районе Набережной. Как сообщили в ОАО «Водоканал», строительство будет проходить в три этапа: сначала трубы проложат на участке от Океанского проспекта до кольца Инструментального завода, затем по Авроровской и Пограничной и последний участок - Пограничная и Набережная. Водовод предназначен главным образом для снабжения водой одного из объектов саммита - гостиницы на мысе Бурном.

В связи со строительством сетей проезд транспорта по Тополиной аллее с 22 мая ограничен. До 31 мая двухстороннее движение будет осуществляться по одной стороне аллеи. Кроме перекрытия движения ожидаются также и отключения воды. Работы на участке Тополиной аллеи закончат уже ко дню города. К этому времени аллею восстановят и наведут здесь порядок.

Строительство водовода, заверили в администрации Владивостока, будет завершено к осени. Новый водопровод предназначен не только для объектов саммита. Благодаря ему у жителей города будет более стабильное водоснабжение.