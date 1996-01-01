Студенты к переписи готовы

Во время IV Олимпиады по статистике студенты 2-3-го курсов Института менеджмента и бизнеса ДВГУ подтвердили полную готовность к Всероссийской переписи населения, продемонстрировав незаурядные теоретические знания и практические навыки.

"Ребята показали очень хорошее владение темой, и я уверена, что мы не ошиблись, сделав ставку при подборе будущих переписчиков именно на студентов", - говорит зам. руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА.

По итогам жаркой и упорной борьбы первое место заняла команда студентов-второкурсников финансового факультета (кстати, еще не изучавших такой предмет, как статистика): Игорь ГРЕНАДЕРОВ, Григорий КОРКИШКО и Владислав СВИРСКИЙ. На втором месте - Анна УВАРОВА, Ксения МУРАНОВА и Дмитрий ВАЖЕНИН (3-й курс финансового факультета). На третьем - второкурсники факультета менеджмента и бизнеса: Дмитрий БОРОДА, Марианна ИВАЩЕНКО и Вероника ЛИЗАН.

Напомним, что во время проведения Всероссийской переписи населения с 14 по 25 октября 2010 г. в Приморье будет задействовано более 8 тыс. человек. На сегодняшний день вузы и ссузы края уже подтвердили готовность выделить более 2 тыс. студентов для обучения и последующей работы переписчиками. Эта работа будет оплачена и засчитана им в качестве производственной практики.