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Владимир Мамонтов: "Владивостокцев не согнешь"
Тут сатирик Задорнов на всю страну посмеялся над владивостокцами, а злее всего над женщинами Владивостока. Иду, говорит, утром, а они навстречу - расфуфыренные, броские. Думал, что проститутки с работы возвращаются. А это нормальные женщины на работу идут. Просто одеты они, по мнению сатирика, вызывающе и безвкусно. Не умеют, похоже, по-другому. Фу.
Там, во Владивостоке, на моей родине, началось такое! Восстали стар и млад и Интернет, Задорнову впредь отказали в гостеприимстве, нешуточно обиделись, обратились с письмом и т.д. и т.п.
Задорнов, вместо того чтобы извиниться за бестактность и верхоглядство, большим русским писателям не свойственные, ответил огнем. Смысл ответа, если грубо суммировать, таков: от слов своих не отказываюсь, край измельчал, люди не те. Не китобои-полярники-рыбаки-мореходы, а бог знает что. Братки. Китайские помогайки. Старьевщики японских автосвалок. Короче, большие тачки, высокие сапоги, братковские манеры надо изживать. Тянуться от глянцевого ширпотреба к культурке. И вообще: раз обиделись - значит попал в точку.
Особенно трогательно - и конечно же в точку - прозвучала история о том, как патриотичный писатель отправился на "Волге" в тайгу (господи, что ему вместо тайги впарили мои земляки? лесополосу в районе Океанской?). И он в тайгу на "Волге" проехал, а сопровождающие на гигантских праворульных джипах завязли! Ужасно смешно. И как поучительно!
Я тогда тоже поучительную историю расскажу
Расскажу, как мы забирались в тайгу. В реальную Уссурийскую тайгу. Где олени утром переходят речку, а ночью трубят, как харбинский оркестр Лундстрема. Где плывешь молча, не дыша, чтобы не спугнуть медведицу с выводком. Где град падает внезапно, прямо в кружки с водкой, охлаждая.
…Надо ли говорить, что аэропорт в Таежке (и десятках ей подобных) закрыт? Мы залетали туда много лет спустя. На вертолете, нанятом за деньги, количество которых я не решился объявить владивостокским друзьям - чтобы не травмировать. Там все еще висело, ржавея, советское жестяное расписание движения: по три рейса в день.
Да что Таежка? Каждый из нас, приморцев, мог спокойно летать на большую землю, чтобы… Ну, просто чтобы не отрываться от нее. От Нигулисте в Таллине. От Адольфа Шапиро в Риге. Кама Миронович Гинкас ставил в театре Горького. А рядом в Клубе моряков пел никому не известный Илья Лагутенко. В Дальневосточном научном центре работал над проблемой искусственного интеллекта Филипп Старос, выписанный Хрущевым из Америки. А в Институте искусств тихо учились Вика Цыганова и Александр Михайлов….
Когда Хрущев сократил Приморью коэффициент зарплаты до "один и два", причина была дикая, но лестная. Лидер только что побывал в Америке, и наш город напомнил ему Сан-Франциско. Не Заполярье, мол. Город и вправду красивый. Фуникулер. Морские трамваи. Сопки. Широта Сочи. Жить, правда, трудно. Но надо.
И наши утерлись. Дальзавод продолжал ремонтировать флот. ТИНРО продолжал искать правильную рыбу по всей акватории Мирового океана. Приход плавбазы был праздником сотен семей и сотен официанток. В 1979 году я увидел в Японии синтезатор-самоиграйку… Те же удивительные транспортные развязки, что фигурировали в будущем, - как оно виделось Тарковскому, постановщику "Соляриса"…
Все это однажды кончилось
Надо ли говорить, что командир подводной лодки соглашался на любую работу, - от сторожа до китайской "помогайки", чтоб кормить семью? Его сын, плюнув на никому не нужное высшее образование, возил подержанные японские машины как проклятый и "поднялся" на них, на праворульненьких.
Надо ли говорить, что страна тогда бросила их всех, китобоев-офицеров-мореходов-летчиков, на произвол судьбы? Надо ли говорить, что элитный край, форпост державы, в одночасье стал территорией беды и выживания?
…За эти годы его сильно перекосило, это правда. И криминал прорвался к кормушке. И "Жигули" обзывают ведром с гайками, бунтуют, кипятятся. И играют на всем этом не самые чистые и честные люди.
Но… Несколько дней назад ко мне после долгого перерыва прилетел оттуда друг. Прилетел за 8 тысяч рублей - льготный билет. Он снова может себе это позволить, как в юности, - и нашему счастью нет предела. Мы ходим в театры, в кино на "Предстояние", и он считает, что все, кто дежурно обругал Михалкова, - не большого ума люди. Сплоченная московская тусня, мало понимающая в жизни. Да и в искусстве. Мы слушаем старые хиты, поминаем друзей. Он скупо цедит "спасибо Путину" и покупает отныне только "Путинку". А выпив, с удвоенной силой цитирует Камю, пока не собьется и не заснет: два высших образования - универ и ВГИК - это вам не хухры-мухры…
А еще во Владивостоке строят мосты. И готовятся к саммиту АТЭС
"На кой нам этот АТЭС?" - мрачно спрашивает меня друг, наливая. И, забывшись, с восторгом рассказывает, как выглядит Владик, нет, как будет выглядеть! Ну прям Сан-Франциско!
Короче, они выжили. И одели подруг и дочерей по высшему классу. И это подруги и дочери утром идут на работу, стуча шпильками, и ветер с Амурского залива облепляет им крепкие бедра и загибает им длиннющие ресницы. Поняли, москвичи? Поняли, сатирики?
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