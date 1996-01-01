Северные турбазы готовы к лету

Турбазы севера уже готовятся к летнему сезону. Чистое, хотя и прохладное море, живописные места привлекают сюда туристов не только из Приморья, но и из Хабаровского края, Благовещенска, Чегдомына, Комсомольска-на-Амуре.

"Сивуч", старейшая турбаза Кавалеровского района, расположена на берегу бухты Японка. База рассчитана на 100 мест и работает круглый год. Но пик сезона - июль, август, начало сентября. Место в палатке летом прошлого года стоило 700 руб., место в коттедже - 1300 руб. в сутки с учетом трехразового питания. Летом к услугам туристов - экскурсовод, пользуются популярностью однодневные походы по побережью. Желающие могут порыбачить.

Турбаза "Зеркальная" также находится в Кавалеровском районе, в 60 км от Кавалерово и в 3 км от моря, рядом - озеро Зеркальное. Дважды в день летом автобус доставляет туристов к морю. База - на 100 мест и действует круглогодично. Летом сюда едут главным образом владивостокцы, хабаровчане. Самый дешевый вариант - летний домик на троих - 1000 руб. в сутки, без питания. Но в домике есть холодильник и плитка, можно самим готовить еду. Комплексное питание в кафе - 420 руб. с человека в сутки. Место в двухместном номере - 600 руб. без питания. Самый дорогой номер - люкс на 4 человек - 3,2 тыс. руб.

Третья кавалеровская турбаза, "Песчаная", находится на побережье моря. Раньше она работала только в летнее время, но с этого года при наличии спроса будет работать круглый год - подготовлено 4 зимних домика. Хозяин базы, предприниматель Алексей ПРОКОФЬЕВ, сообщил, что база рассчитана на 130 мест. Самый дешевый номер - 600 руб., самый дорогой - 1 500 руб. К услугам туристов - волейбольная и футбольная площадки, тир, водная горка протяженностью 41 м. Можно поиграть в теннис, пейнтбол. Возможны прогулки вдоль берега на катере, дают лодки напрокат. Вечером - дискотеки. Путевки заказывают по телефону в Кавалерово. Процентов 20 путевок уже выкуплены на лето.