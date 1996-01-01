Раскрывающееся обаяние Вьетнама

Только в прошлом году Вьетнам - государство с безграничными возможностями для разнопланового отдыха - посетило около 4 млн иностранных туристов, правда, доля россиян, особенно дальневосточников, в этом потоке пока не столь значительна. А жаль.

Это не только очень гостеприимная, но еще и абсолютно мирная и безопасная страна, что выгодно отличает ее от некоторых "пляжных" конкурентов Юго-Восточной Азии. Тем более что помимо расслабленного "ленивого" отдыха на побережье Вьетнам привлекает еще и любителей экстрима, этнографического туризма, дешевого, но качественного шопинга… Жители Европы, например, регулярно выдвигают эту страну на вершину номинации "Любимая экзотическая страна".

"Ежегодный рост потока иностранных туристов составляет 10% в год, - говорит генеральный консул Республики Вьетнам во Владивостоке ВУ Зыонг Хуан. - По оценкам Управления статистики Вьетнама, только за первые три месяца 2010 года страну посетило 1 млн 351 тыс. человек - на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристическая стратегия реализовывается сегодня посредством расширения гостевой инфраструктуры, привлечения иностранных инвестиций, повышения уровня обслуживающего персонала, строительства новых гостиниц. Так, уже в 2010 году планируется увеличить количество номеров во вьетнамских отелях до 170 тысяч. В целом же международные эксперты предполагают, что к 2016 году Вьетнам войдет в десятку наиболее популярных туристических направлений в мире.

Новый глава туристической администрации Вьетнама ХОАНГ Туан Ань намерен резко увеличить приток туристов, предлагая отменить налоги на товары, приобретаемые иностранцами, нанять крупные международные компании для продвижения туристического потенциала страны, объявить безвизовый въезд и развивать "караванный" туризм (когда в качестве средства размещения используется самоходный или прицепляемый к автомобилю фургон). Кроме того, серьезный акцент будет сделан на повышение профессионализма сотрудников туриндустрии".

Многоликий Дракон

Вьетнам называют "Королевством Дракона", но этот ящер очень гостеприимен, дружелюбен и многолик.

"Лозунг туриндустрии "Вьетнам - скрытое обаяние" сегодня немного видоизменяется, подразумевая множественность туристических находок, - рассказывает генеральный директор туристической компании "Интур" Людмила РЕДЬКИНА. - Наиболее популярными маршрутами северной туристической зоны являются столица страны Ханой, Сапа, привлекающая колоритным образом жизни местного населения, до сих пор живущего отчасти первобытной жизнью, а также бухта Халонг с ее 2000 островами. Самый крупный из них и единственный населенный - Катба - достоин отдельного внимания. Каждый раз, бывая во Вьетнаме, обязательно провожу там несколько дней: райское, без преувеличения, место с невероятно низкими ценами.

В центральную часть Вьетнама отправляются те, кто желает познать этнографию страны и понежиться на белоснежных пляжах Дананга и Хойана. Первому требованию наиболее полно отвечают древняя столица Вьетнама - Хюэ, жители которой часто называют себя потомками императоров (они действительно в корне отличаются от других вьетнамцев), а также расположенный к югу город-музей Хойан с уникальной исторической атмосферой. Кстати, его пляжи считаются самыми красивыми во Вьетнаме.

Южную же часть часто называют "вьетнамскими гавайями". Она привлекает как любителей пассивного пляжного отдыха (Нячанг), так и кайт-винд-серфингистов (Фантхиет). Отсюда удобно совершать разнообразные экскурсии: в Город Вечной Весны - Далат - или умиротворяющий Фан Ранг (где российский турист пока редкий гость, а потому цены - и на проживание, и на питание - очень приятные). А бывший Сайгон - Хошимин - и вовсе является непременным must see для иностранных туристов: французский "прононс" отчетливо ощущается в ресторанчиках во французском стиле, выпечке и кофе. 40 минут на самолете - и вы на острове Фукуок, который называют "тайским самуи по вьетнамским ценам". Сюда стоит приехать хотя бы для того, чтобы насладиться потрясающими закатами в атмосфере абсолютной отрешенности от цивилизации".

Кстати, по словам Людмилы Редькиной, сейчас наиболее удобное время для путешествий по Вьетнаму: "Самые звездные гостиницы и курорты предлагают массу бонусов. Например, один из популярнейших отелей Нячанга - островной VinPearl 5* - до конца октября предлагает бесплатное 3-разовое питание, прогулки на катерах, посещение парка и аквапарка. А существенные скидки в только что отстроенных отелях и вовсе стали традиционными. Так, реальная стоимость номеров в открывшемся между Данангом и Хюэ шикарном SPA-резорте Lang Co (Nirvana) - $100-200, но сегодня они стоят $30-50, причем подобная система скидок распространяется и на SPA-процедуры".

Немаловажно и то, что отношение к российским туристам в этой стране особенное: вьетнамцы благодарны нам за братскую помощь, оказанную еще во времена СССР. Более того, для россиян, въезжающих во Вьетнам на срок не более двух недель, виза не требуется.

Единственная загвоздка - недостаточная развитость воздушного сообщения между Вьетнамом и Дальним Востоком. Прямой рейс - Владивосток-Ханой - осуществляется только из приморской столицы, пересадочные - через Корею и Китай - увеличивают время перелета и его стоимость. Возможно, в скором времени ситуация наконец-то разрешится. Буквально на днях во Владивосток прибыла вьетнамская делегация, состоящая из сотрудников Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама, руководителей туркомпаний и представителей курортов и отелей. Помимо участия в торжественной церемонии фотовыставки "Открытие Вьетнама" (во вторник она открылась в Пушкинском театре ДВГТУ) и мероприятии "Дальтур-2010" они проведут совещание по поводу открытия новой чартерной линии Владивосток-Нячанг. При наличии демократичных тарифов она, безусловно, повысит туристическую привлекательность Вьетнама для приморцев и прочих дальневосточников. Подробности - в следующем номере "ЗР".