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Новый туристический сезон в Поднебесной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Китайское туристическое направление остается одним из самых востребованных приморскими туристами по причине своей доступности и экономичности. Интерес к Пекину и Аньшаню, Даляню и Вэйхаю, Циндао и Бэйдахэ, Хуньчуню и Янцзы стабилен и в объяснении не нуждается. На что обратить внимание в новом отпускном сезоне?

ЭКСПОнированный Шанхай

Стартовавшая 1 мая ЭКСПО-2010, по задумке организаторов, - новое слово в истории всемирных выставок и хороший повод отправиться в Шанхай даже тем, кто уже бывал в этом городе.

Выставка потрясает своими масштабами и наверняка, как и предполагали организаторы, побьет немало мировых рекордов. На территории более 5 000 кв. км разместились павильоны более 200 официальных участников, представляющих научно-технические и культурные достижения своих стран. Сюда приезжают за идеями, за вдохновением, за тем, чтобы понять и прочувствовать, чем живет окружающий мир.

Выставка продлится до 31 октября. По прогнозам организаторов, ее посетят более 70 млн человек со всего мира, поэтому гостиничный рынок Шанхая пополнился двумя десятками новых комфортабельных отелей, часть из которых уже приняла своих гостей, остальные вводятся в эксплуатацию, так что места хватит всем.

Если же вы располагаете еще и парой-тройкой дней свободного времени, то посещение Шанхая можно совместить с поездкой в находящиеся неподалеку очень милые города - "Восточную Венецию" Сучжоу и "Город-сад" Ханчжоу.

Путешествие на Пандору

После триумфального шествия по киноэкранам мира кэмероновского "Аватара" резко выросли продажи туров в горы Улинъюань и Национальный парк Чжанцзянцзе в провинции Хунань, что на юго-востоке Китая. Именно сюда отправляются влюбившиеся в Пандору приморцы. Самый удобный способ добраться - самолетом из Харбина.

Живописнейший горный район Улинъюань, открытый относительно недавно и находящийся под охраной ЮНЕСКО, практически не тронут цивилизацией. Более трех тысяч колонн из песчаника (до восьмиста метров в высоту), карстовые пещеры, водопады, девственные участки леса, более семисот видов флоры, в т.ч. произрастающих только здесь, около тридцати видов редких животных… - пейзажи и ощущения обескураживают даже видавших виды путешественников. Казалось бы, после этого их невозможно чем-то удивить. Но не тут-то было.

В Национальный парк Чжанцзянцзе - ту часть, что называется Тяньцзышань, - рекомендуется приезжать, минимум, на два дня. Сначала - подняться на 700-метровую высоту на фуникулере: смотровые площадки буквально парят в воздухе, кажется, что за спиной вот-вот вырастут крылья, а из-за очередного поворота вот-вот появится аватаровский дракон. А на второй день - отправиться в Пещеру Желтого дракона, озера, реки, водопады и около сотни галерей которой хранят немало тайн и секретов.

Юннань: мистические откровения

Другая заслуживающая внимания туристов провинция - Юннань - находится на юго-западе страны. Расположенная в предгорье Тибета, она является хранительницей многочисленных тайн, а также родиной китайского чая. "Каменный лес" Шилинь, богатейший естественный "музей географии" Трехречье, плантации знаменитого пуэра, китайский мини-Таиланд Ксишуаньбанна, где проживают представители очень любопытной народности Дай, мистическая Шангрила на стыке провинции с Сычуанем и Тибетом - это лишь маленькая толика того, что привлекает в Юннань иностранных туристов и раскрывает неожиданные грани незнакомого Китая.

Впрочем, интерес к ней постепенно растет. Правда, пока больше со стороны индивидуальных путешественников. К слову, в Поднебесной не так уж сложно путешествовать самостоятельно, даже не зная китайского языка. Не помешает разговорник, причем тот, что содержит иероглифы. (На транскрипцию не надейтесь и лучше не экспериментируйте: можно нарваться на большие неприятности, произнеся вместо невинного комплимента емкое ругательство). Однократная туристическая виза, оформленная самостоятельно за неделю и позволяющая находиться на территории Китая до 30 дней, обойдется в 1500 руб. Заказав через Интернет либо турфирму трансферы и отели, с остальным вы вполне справитесь сами. Бывалых путешественников не смущает даже высокий сезон, коим для Китая является лето: одному-двум туристам всегда найдутся билеты на самолет или поезд, а также номер в гостинице. Если же желающих составить вам компанию не нашлось, а визу открывать некогда или не хочется, обратитесь в турфирму с просьбой присоединить вас к какой-нибудь группе, въезжающей в КНР на нужный вам срок.

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