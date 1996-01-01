Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый туристический сезон в Поднебесной
Китайское туристическое направление остается одним из самых востребованных приморскими туристами по причине своей доступности и экономичности. Интерес к Пекину и Аньшаню, Даляню и Вэйхаю, Циндао и Бэйдахэ, Хуньчуню и Янцзы стабилен и в объяснении не нуждается. На что обратить внимание в новом отпускном сезоне?
ЭКСПОнированный Шанхай
Стартовавшая 1 мая ЭКСПО-2010, по задумке организаторов, - новое слово в истории всемирных выставок и хороший повод отправиться в Шанхай даже тем, кто уже бывал в этом городе.
Выставка потрясает своими масштабами и наверняка, как и предполагали организаторы, побьет немало мировых рекордов. На территории более 5 000 кв. км разместились павильоны более 200 официальных участников, представляющих научно-технические и культурные достижения своих стран. Сюда приезжают за идеями, за вдохновением, за тем, чтобы понять и прочувствовать, чем живет окружающий мир.
Выставка продлится до 31 октября. По прогнозам организаторов, ее посетят более 70 млн человек со всего мира, поэтому гостиничный рынок Шанхая пополнился двумя десятками новых комфортабельных отелей, часть из которых уже приняла своих гостей, остальные вводятся в эксплуатацию, так что места хватит всем.
Если же вы располагаете еще и парой-тройкой дней свободного времени, то посещение Шанхая можно совместить с поездкой в находящиеся неподалеку очень милые города - "Восточную Венецию" Сучжоу и "Город-сад" Ханчжоу.
Путешествие на Пандору
После триумфального шествия по киноэкранам мира кэмероновского "Аватара" резко выросли продажи туров в горы Улинъюань и Национальный парк Чжанцзянцзе в провинции Хунань, что на юго-востоке Китая. Именно сюда отправляются влюбившиеся в Пандору приморцы. Самый удобный способ добраться - самолетом из Харбина.
Живописнейший горный район Улинъюань, открытый относительно недавно и находящийся под охраной ЮНЕСКО, практически не тронут цивилизацией. Более трех тысяч колонн из песчаника (до восьмиста метров в высоту), карстовые пещеры, водопады, девственные участки леса, более семисот видов флоры, в т.ч. произрастающих только здесь, около тридцати видов редких животных… - пейзажи и ощущения обескураживают даже видавших виды путешественников. Казалось бы, после этого их невозможно чем-то удивить. Но не тут-то было.
В Национальный парк Чжанцзянцзе - ту часть, что называется Тяньцзышань, - рекомендуется приезжать, минимум, на два дня. Сначала - подняться на 700-метровую высоту на фуникулере: смотровые площадки буквально парят в воздухе, кажется, что за спиной вот-вот вырастут крылья, а из-за очередного поворота вот-вот появится аватаровский дракон. А на второй день - отправиться в Пещеру Желтого дракона, озера, реки, водопады и около сотни галерей которой хранят немало тайн и секретов.
Юннань: мистические откровения
Другая заслуживающая внимания туристов провинция - Юннань - находится на юго-западе страны. Расположенная в предгорье Тибета, она является хранительницей многочисленных тайн, а также родиной китайского чая. "Каменный лес" Шилинь, богатейший естественный "музей географии" Трехречье, плантации знаменитого пуэра, китайский мини-Таиланд Ксишуаньбанна, где проживают представители очень любопытной народности Дай, мистическая Шангрила на стыке провинции с Сычуанем и Тибетом - это лишь маленькая толика того, что привлекает в Юннань иностранных туристов и раскрывает неожиданные грани незнакомого Китая.
Впрочем, интерес к ней постепенно растет. Правда, пока больше со стороны индивидуальных путешественников. К слову, в Поднебесной не так уж сложно путешествовать самостоятельно, даже не зная китайского языка. Не помешает разговорник, причем тот, что содержит иероглифы. (На транскрипцию не надейтесь и лучше не экспериментируйте: можно нарваться на большие неприятности, произнеся вместо невинного комплимента емкое ругательство). Однократная туристическая виза, оформленная самостоятельно за неделю и позволяющая находиться на территории Китая до 30 дней, обойдется в 1500 руб. Заказав через Интернет либо турфирму трансферы и отели, с остальным вы вполне справитесь сами. Бывалых путешественников не смущает даже высокий сезон, коим для Китая является лето: одному-двум туристам всегда найдутся билеты на самолет или поезд, а также номер в гостинице. Если же желающих составить вам компанию не нашлось, а визу открывать некогда или не хочется, обратитесь в турфирму с просьбой присоединить вас к какой-нибудь группе, въезжающей в КНР на нужный вам срок.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела