Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ДВГТУ открыл уникальный комплекс по переработке отходов
Ежегодный объем образования отходов в Приморском крае составляет 50-60 млн тонн. Это сравнимо с образованием отходов в такой стране, как Германия с населением в 50 млн человек. При этом практически все отходы в крае размещаются на полигонах, а объемы получения готовой продукции из вторичного сырья из года в год остаются на низком уровне.
Свой вклад в решение проблемы переработки отходов внес Дальневосточный государственный технический университет, открыв 14 мая уникальный для региона комплекс по переработке отходов и использованию вторичных ресурсов.
В состав комплекса входят две учебно-производственные линии по переработке автошин и пластмасс, укомплектованные современным оборудованием. Это оборудование университет закупил в рамках инновационной образовательной программы для научно-образовательного центра "Рациональное природопользование и охрана окружающей среды".
Линия по переработке шин рассчитана на 300 кг сырья в час. В год она способна переработать 2 тыс. тонн отходов и получить из него конкурентоспособную продукцию - резиновую крошку, которая идет на производство брусчатки, покрытий для спортивных сооружений, добавок в битум. Текстиль, остающийся после переработки шин, можно использовать в качестве заглушек для нефтепроводов. Так что переработка составляет 90%. Вторая производственная линия позволяет перерабатывать пластмассы и получать из них полиэтиленовые пакеты, техническую и термоусадочную и стрейч-пленку, одноразовую посуду. Эта продукция сегодня также очень востребована.
Но основная задача учебно-производственного комплекса - это обучение студентов, магистров, аспирантов новым методам и технологиям переработки отходов, а также решение научных и научно-практических задач.
"Конечно, полностью решить проблему переработки отходов наше предприятие не сможет, да и цели такой мы не ставим, - сказал, открывая предприятие, ректор ДВГТУ, профессор Анвир ФАТКУЛИН. - Наша основная задача заключается в том, чтобы дать нашим студентам соответствующие компетенции, научить их работать на инновационном предприятии и внедрять свои разработки. Обладая этими навыками, они смогут тиражировать полученный опыт, открывать собственные предприятия. В ДВГТУ по проблеме переработки отходов накоплен большой научный потенциал - сейчас пакет научных разработок кафедры физической химии и основ экотехнологии ДВГТУ находится на стадии получения патентов. Уже в ближайшем будущем мы оформим на них авторские права, и это позволит действительно улучшить использование вторичных ресурсов для решения многих проблем".
Актуальность нового производства отметили и другие участники церемонии открытия предприятия.
"В Приморье есть не только разговоры об инновациях, но и конкретные дела, - говорит Леонид ПРЕМИНГЕР, депутат Законодательного Собрания Приморского края, - и ДВГТУ занимает лидирующее положение в этой области. Законодательное Собрание Приморского края со своей стороны делает все возможное для того, чтобы в крае были созданы условия для развития инновационных предприятий. Так, 25 мая на очередной сессии мы планируем принять закон, который причислит инновационные предприятия к малым и средним, что позволит получать льготы по кредитам и лизинговым договорам".
"Сейчас в недрах администрации Приморского края завершается работа по программе "Чистое Приморье", - отмечает Сергей СИДОРЕНКО, председатель Комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края. - Один из блоков этой программы как раз касается переработки автомобильных шин. Поэтому и открытие нового предприятия, и научные разработки в этой сфере сегодня как никогда актуальны".
Новости тематики
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
Новости раздела
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде