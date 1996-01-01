ДВГТУ открыл уникальный комплекс по переработке отходов

Ежегодный объем образования отходов в Приморском крае составляет 50-60 млн тонн. Это сравнимо с образованием отходов в такой стране, как Германия с населением в 50 млн человек. При этом практически все отходы в крае размещаются на полигонах, а объемы получения готовой продукции из вторичного сырья из года в год остаются на низком уровне.

Свой вклад в решение проблемы переработки отходов внес Дальневосточный государственный технический университет, открыв 14 мая уникальный для региона комплекс по переработке отходов и использованию вторичных ресурсов.

В состав комплекса входят две учебно-производственные линии по переработке автошин и пластмасс, укомплектованные современным оборудованием. Это оборудование университет закупил в рамках инновационной образовательной программы для научно-образовательного центра "Рациональное природопользование и охрана окружающей среды".

Линия по переработке шин рассчитана на 300 кг сырья в час. В год она способна переработать 2 тыс. тонн отходов и получить из него конкурентоспособную продукцию - резиновую крошку, которая идет на производство брусчатки, покрытий для спортивных сооружений, добавок в битум. Текстиль, остающийся после переработки шин, можно использовать в качестве заглушек для нефтепроводов. Так что переработка составляет 90%. Вторая производственная линия позволяет перерабатывать пластмассы и получать из них полиэтиленовые пакеты, техническую и термоусадочную и стрейч-пленку, одноразовую посуду. Эта продукция сегодня также очень востребована.

Но основная задача учебно-производственного комплекса - это обучение студентов, магистров, аспирантов новым методам и технологиям переработки отходов, а также решение научных и научно-практических задач.

"Конечно, полностью решить проблему переработки отходов наше предприятие не сможет, да и цели такой мы не ставим, - сказал, открывая предприятие, ректор ДВГТУ, профессор Анвир ФАТКУЛИН. - Наша основная задача заключается в том, чтобы дать нашим студентам соответствующие компетенции, научить их работать на инновационном предприятии и внедрять свои разработки. Обладая этими навыками, они смогут тиражировать полученный опыт, открывать собственные предприятия. В ДВГТУ по проблеме переработки отходов накоплен большой научный потенциал - сейчас пакет научных разработок кафедры физической химии и основ экотехнологии ДВГТУ находится на стадии получения патентов. Уже в ближайшем будущем мы оформим на них авторские права, и это позволит действительно улучшить использование вторичных ресурсов для решения многих проблем".

Актуальность нового производства отметили и другие участники церемонии открытия предприятия.

"В Приморье есть не только разговоры об инновациях, но и конкретные дела, - говорит Леонид ПРЕМИНГЕР, депутат Законодательного Собрания Приморского края, - и ДВГТУ занимает лидирующее положение в этой области. Законодательное Собрание Приморского края со своей стороны делает все возможное для того, чтобы в крае были созданы условия для развития инновационных предприятий. Так, 25 мая на очередной сессии мы планируем принять закон, который причислит инновационные предприятия к малым и средним, что позволит получать льготы по кредитам и лизинговым договорам".

"Сейчас в недрах администрации Приморского края завершается работа по программе "Чистое Приморье", - отмечает Сергей СИДОРЕНКО, председатель Комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края. - Один из блоков этой программы как раз касается переработки автомобильных шин. Поэтому и открытие нового предприятия, и научные разработки в этой сфере сегодня как никогда актуальны".