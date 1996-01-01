Весеннее половодье подмывает Дальнереченск

На прошлой неделе по тревоге были подняты спасатели ГУ МЧС по Приморскому краю. Группа специалистов, снаряженная спасательной техникой, включающей в себя высокопроходимый автотранспорт, моторные лодки, катамаран и т.д., отправилась на север.

В нижних течениях рек Малиновка и Большая Уссурка сложилась опасная паводковая ситуация. По состоянию на пятницу, 14 мая, под угрозой затопления оказались около 40 сел нижнего течения этих рек и среднего - Уссури. По информации администрации Дальнереченского городского округа, в связи с подъемом воды реки Большая Уссурка, произошло подтопление 37 домов, в которых проживают 95 человек, а также затоплены участки дорог общего пользования. В Дальнереченске-2, поселке Лазо затоплены участки дорог. Дорожники и спасатели организуют переправы в местах подтопления.

По данным пресс-службы Дальневосточного центра МЧС России, в прошедшие выходные в центральных и южных районах Приморья вышли из берегов на пойму 7 рек - Уссури, Большая Уссурка, Абрамовка, Малиновка, Партизанская, Крыловка, Арсеньевка. Резкое потепление привело к таянию снежных шапок на вершинах Сихотэ-Алиня. Поэтому приток воды продолжается. Вблизи подтапливаемых участков находятся 6 населенных пунктов: Рощино, Дальнереченск, Веденка, Кировский, Подгорное, Фроловка.

Тем временем большая вода катится в Амур. Уровень реки у Хабаровска на прошлой неделе уже был 2,3 метра. В ближайшее время ожидается подход паводков с Верхнего Амура, рек Сунгари и Уссури, из-за чего предполагается, что гребень паводка будет проходить 17-19 мая с возможными отметками уровня в 3,7-4,2 метра, - сообщили в гидрометцентре.