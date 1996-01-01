Большой ремонт Владивостока начинается

В подготовке к форуму АТЭС 2012 г., которая идет сегодня во Владивостоке, ремонт фасадов имеет особое значение, поскольку впечатление о городе приезжих зачастую банально связано с внешним видом его зданий и их ухоженностью.

Исследование выявило масштаб работ

Программа развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г. (2025 г.)" содержит статью расходов, связанную с капитальным ремонтом фасадов зданий, находящихся по "гостевому маршруту" и в "границах" "морского фасада" города.

Как отмечает начальник управления содержания жилого фонда г. Владивостока городской администрации Александр ТАБАЧЕНКО, на самом деле "гостевой маршрут" - это целая система из 10 маршрутов, которые "нарисовали архитекторы-градостроители" от Владивостокского аэропорта до о. Русский. Особенно "густо" они переплели центр города, где для его гостей предлагаются и экскурсионные маршруты, и видовые площадки, и определенный туристский сервис...

Чтобы определиться с "большим ремонтом" по фасадам, которые попадают в эту программу, с декабря прошлого года названное управление силами своих специалистов обследовало 913 зданий. Они где пешком, где на машине, вооруженные фотоаппаратами, собрали всю информацию, которая в дальнейшем необходима для работы организации-заказчику, проектировщикам и подрядчикам. Это - данные по материалам кровли-фасада, их площади, принадлежность здания по собственности и т.д.

В целом в феврале эта большая работа по сбору информации уже была завершена. Сегодня на основе собранных данных делается проектная и сметная документация по каждому из объектов, которых в ближайшее время должны коснуться ремонтные работы или реконструкции. После утверждения и экспертизы эта документация должна быть передана подрядчикам для исполнения работ.

На основе обследования были определены и объемы, которые предстоит выполнить строителям. Это примерно 1,7-1,8 млн кв. м поверхностей фасадов зданий и около 674 тыс. кв. м кровли. С учетом разбивки по материалам и технологиям с помощью которых предстоит сделать этот "большой ремонт", его стоимость в сегодняшних ценах составляет 7,6 млрд руб. То есть сделать предстоит довольно много, а сроки не такие уж большие.

Есть интересные предложения

Облегчают сейчас работу заказчика - "Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа" Владивостока - и проектировщиков рекомендации, подготовленные специалистами управления содержания жилого фонда. Совместно с технологами ими были предложены определенные технологические решения по реставрации, реконструкции и ремонту зданий, включаемых в программу, расписан инструктаж и материалы по каждому из фасадов. Все эти решения учитывают применение материалов с учетом сложных климатических условий.

Специалистами управления также было предложено большое число наработок, эскизов возможных проектных решений, которые могут быть приняты проектировщиками за основу.

Что касается исторического центра, то здесь и технологии, и материалы предлагаются исключительно те, которые соответствуют работе с памятниками истории и архитектуры. Кстати, по центру города в программу по фасадам попадает 105 объектов.

Концептуально проработкой проектных решений по программе ремонта "гостевых" фасадов Владивостока сегодня занимается зарубежная компания РМДжМ. Александр Табаченко считает, что это, пожалуй, правильно, поскольку для столь концептуальной работы требуется объективный подход. Для этого и приглашены опытные проектировщики из-за границы, которые, однако, в своей работе используют и опыт владивостокских проектировщиков.

Что касается сроков реализации программы, то, конечно, хотелось бы, чтобы подрядчики побыстрее зашли на объекты. Особенно в преддверии 150-летия города. Для этого, кстати, был составлен перечень первоочередных объектов. Были проработаны возможности вести ремонт в холодные и дождливые месяцы, закрывая фасады пологами и прогревая тепловыми пушками. Но есть объективные причины, по которым "большой ремонт" фасадов начнется все-таки после юбилея. В частности, пока не открыто федеральное финансирование ремонта.

Фасады по отдельным объектам, конечно, могут быть сделаны и ранее юбилея города. Во всяком случае, организационные схемы предусматривают разные варианты действий, и ситуация контролируема. Глава администрации города Игорь ПУШКАРЕВ на совещаниях довольно жестко требует, чтобы исполнители были готовы к большой работе по "гостевым маршрутам".

Готовность повышается

Основная ответственность по ремонту "гостевых фасадов" ложится на Муниципальное учреждение "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" Владивостока. Его директор Дмитрий Владимирович МОКРОУСОВ отметил, что наряду с другими объектами - скверами, дорогами, пешеходными зонами и пр. - в первую очередь программы по работе с объектами "гостевых маршрутов и морского фасада" включены и 34 фасада муниципальной собственности:

- Мы подготовили технические задания по объектам, которые можно сделать, согласовали со всеми заинтересованными организациями, получили исходные данные и на сегодня ведем проектирование, проходим обязательную экспертизу сметной стоимости проектов. После получения заключения экспертизы мы объявим и проведем аукционы для подрядчиков на строительно-монтажные работы. В соответствии с действующим порядком приступить к ним строители в лучшем случае смогут через два месяца.

Вообще нормальная подготовка работ требует около полугода, и не исключено, что строители получат фасады в работу к началу осени, когда приморская погода особенно благоприятна для ремонтных работ, но, к сожалению, остается не так много времени до морозов.

На этот год федеральным бюджетом на всю эту программу предусмотрено 1 млрд 198 млн руб., краевым - 54 млн, городским - 6 млн. Важная особенность - деньги могут быть использованы на ремонт исключительно муниципальной собственности, а в список попадает много объектов иной собственности - федеральной, краевой, частной. Как быть с ними? Это - основная проблема, которая сегодня решается на самом высоком уровне.

В целом программа по "гостевым фасадам" требует еще очень тщательной проработки в течение всего этого года, пока будет идти работа по основной проектно-сметной документации. Сейчас дирекцией готовятся исходные данные, чтобы объявить конкурс на ее разработку. При этом требуется довольно много различных согласований. В том числе с учетом того, что у нас много зданий-памятников. Сейчас все согласования и технические задания рабочие группы дирекции совместно с разрешающими инстанциями отрабатывают довольно быстро. Это на контроле и у главы города, и у губернатора.

В дирекции считают, что с учетом "наплыва" во Владивосток подрядчиков со всей России есть неплохой выбор среди организаций, хотя хорошие специалисты - это вечная проблема. Но привлечь "нормальных" наверняка удастся. Ну а с учетом того, что предлагает рынок стройматериалов и технологий, все можно сделать и быстро, и качественно, и в срок.