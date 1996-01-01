Митинг локального значения

По-другому и не назовешь широко разрекламированное и разрешенное властями мероприятие, которое состоялось на привокзальной площади Владивостока в минувшую субботу.

Общественность краевого центра была заранее оповещена о том, что в этот майский день состоится митинг в рамках Всероссийской акции за сохранение бесплатного школьного образования. Ожидалось, что множество родителей, педагогов и молодежи выступят в едином порыве с требованием об отмене внесения изменений в законодательные акты страны "О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений" как противоречащие Конституции РФ, которая гарантирует гражданам России право на бесплатное образование.

В многочисленных пресс-релизах, разосланных в региональные СМИ, сообщалось накануне, что местные прогрессивные политические силы потребуют от федеральной власти законодательного запрета на любые формы платного общего образования в государственных и муниципальных школах и предложат меры по обеспечению гарантированных Основным законом страны прав граждан на среднее образование. Предполагалось также, что во Всероссийской акции во Владивостоке примут участие и депутаты-коммунисты соответствующей фракции Государственной Думы, которые накануне прибыли в Приморье...

Однако на площади в итоге собралось несколько десятков активистов-ленинцев и примкнувших к ним - потрепанных в боях представителей еще недавно боевого ТИГРа. Была замечена и горстка зрелых тинейджеров с парой флибустьерских флагов, отрекомендовавшихся "анархистами". Мутный взор, помятые лица и несвязная речь "анархистов" свидетельствовали о жажде знаний еще со вчерашнего дня. Или о том, что еще-де жив поп ГАПОН, который и делегировал их на политическое событие.

Журналисты, числом превосходящие силы сторонников бесплатного школьного образования, мирно беседовали с многочисленными сотрудниками органов внутренних дел и других органов. Обе независимые стороны - сотрудники пера и сотрудники органов, посовещавшись, решили, что, слава Богу, успели получить аттестаты и дипломы в мирное время.

Ораторы потребовали. Резолюция была принята. Реформа среднего образования будет продолжена, как и было обещано. Ибо "реакционные" силы Государственной Думы могли увидеть во Владивостоке лишь то сопротивление, которое не имеет никакого права голоса, кроме писка.

Над субботним событием во Владивостоке можно было бы иронизировать и дальше, если бы не события на шахте "Распадская", унесшие жизни почти сотни здоровых, крепких, сильных мужчин-кормильцев. Месяц назад Россия оплакивала в день государственного траура трагическую гибель под Смоленском такого же числа польских политиков во главе с президентом. Чудовищную гибель кузбасских шахтеров помянула только их родная область. Да областная прокуратура, которая взяла с руководителей шахты подписку о невыезде.

Шахтеры Междуреченска вышли на рельсы, а против них ОМОН, аресты... Горняки страны, как и Приморья, промолчали. Как и педагоги, родители, руководители структур народного образования края, уклонившиеся от Всероссийской акции. Градус общественных настроений у нас, получается, зависит исключительно от личной сиюминутной заинтересованности того или иного сегмента общества.

Автор этих строк была свидетелем шумного и многолюдного митинга родительской общественности в лицее № 41 во Владивостоке ранней весной, когда возникла угроза переселения детей младших классов в неблагоустроенную школу. Глотки драли так, что весенние грачи разлетались. И своего добились, детей, похоже, оставили в покое. Редакция поинтересовалась у активистов того митинга, почему в субботу на площадь не пришли. Три вопроса - три ответа: а) "А мы и так платим почти за все"; б) "ЕГЭ никто не отменял, значит, и число бесплатных предметов сохранится, нам хватит; в) "А мы вообще-то на дачу едем...".

Политические акции тем и хороши, что они - одноразовые.

Спрашивается, а куда запропастились коммунисты-депутаты из Государственной Думы, накануне прибывшие во Владивосток, от которых население готово было услышать у подножия памятника В.ЛЕНИНУ : "Учиться, учиться и еще раз учиться"... Злые языки болтали, что коммунистов подвели часовые пояса, не позволив им проснуться своевременно - к началу митинга. Другие голоса подсказывали, что рыба сима пошла, да и палтус с камбалой хороши, и депутаты отправились на нерест.

А народ безмолвствовал: караван-то идет...