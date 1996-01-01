Островитянам обещают выкуп за утраченные участки

Жители Хабаровского района, которые лишились своих земельных участков после передачи Китаю острова Тарабаров и части острова Большой Уссурийский, получат денежную компенсацию. Об этом на собрании бывших владельцев, зачитав телеграмму из Москвы, сообщил начальник управления по земельным отношениям Хабаровского края Николай ФРОЛОВ.

Правительство России просит в кратчайшие сроки собрать документы на утраченные участки и переслать их в столицу, после чего будут оформлены так называемые акты изъятия земель для государственных нужд. Именно отсутствие этих документов не давало юридической возможности людям получить деньги за потерянные гектары. Более того, как сообщил корреспонденту "Восток-Медиа" один из фермеров, лишившихся своих земель после передачи островов Китаю Сергей АБРАМОВ, до сих пор ему, его жене, как и всем прочим бывшим владельцам участков, приходят уведомления из налоговой службы с требованием заплатить земельный налог считай за китайскую землю. На оформление всех необходимых бумаг и проведение оценки стоимости потерянных земель минимущество отвело меньше месяца - 20 мая все собранные документы будут отправлены в Москву.