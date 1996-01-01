Безработные при деле

2,3 млн рублей предусмотрено в бюджете Хабаровска на субсидии по организации общественных работ на предприятиях благоустройства города.

Решение о дополнительных мерах по снижению напряженности на рынках труда было принято в мэрии Хабаровска впервые в кризисном 2009 году, были выделены средства на организацию общественных работ. И в нынешнем году утвержден перечень учреждений, где установлено количество временных рабочих мест для организации общественных работ. В частности, на семи предприятиях управления благоустройства в этом году создадут 69 таких мест. Направление на работы по уборке несанкционированных свалок, покосу травы, озеленению, капитальному ремонту - горожане получат в центре занятости населения, с каждым из них на предприятии заключат трудовой договор. Оплату за свой труд те, кто будет занят на общественных работах, получат по закону, кроме того - по 2040 рублей от центра занятости населения.