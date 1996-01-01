В мэрии обсудили ход подготовки к переписи населения

Как проходит подготовка к переписи населения в Приморье, какова законодательная и нормативная база, в каком объеме будут передаваться полномочия муниципальным образованиям края, - эти и другие вопросы обсуждались на VII заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки к ВПН-2010 в Приморье, которую возглавляет вице-губернатор Приморского края Любовь ДРОЗДОВА.

"Вся необходимая нормативная база в крае принята, - рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - В частности, постановлением Администрация ПК от 2 апреля создана комиссия Приморского края по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. В законодательное собрание края на рассмотрение передан законопроект по наделению органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельными государственными полномочиями. А для того чтобы охватить переписью все население (по данным на 1 января, это 1 млн. 982 тыс. человек), составлен подробный оргплан, согласно которому на территорию края поделили на 296 переписных участков, 1196 - инструкторских и 4787 - счетных. Кстати, перепись позволит временно трудоустроить 8456 приморцев (средняя заработная плата переписчика - 5500 руб.), и в настоящий момент уполномоченные городов и районов записывают всех желающих. Мы регулярно инспектируем состояние дел на территории края, и в целом подготовка к переписи идет весьма успешно".

Впрочем, ответственность за проведение переписи населения лежит не только на Росстате и его подразделениях, но и на 20 федеральных ведомствах. Так, по словам зам. начальника УОДУУМ и ПДН УВД ПК Сергея КУКОТА, для того чтобы поставить на статистический учет лиц без определенного места жительства, в крае была проведена операция "Утро", в ходе которой было обследовано 1560 чердаков, 2260 подвалов, более 900 мест дислокации лиц без определенного местожительства, и выявлено 2605 административных правонарушений.

"Перепись населения пройдет в Приморье с 14 по 25 октября 2010 года и принесет жителям края ощутимые результаты, - говорит зам. руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА. - Но уже сегодня приморцы могут получить позитивные эмоции, принимая участие в еженедельной викторине (www.perepis-2010.ru), которая продлится до 27 октября и победители получат денежные призы в размере 7 000 рублей".

Следующее заседание краевой комиссии по подготовке к ВПН-2010 состоится в июне, специально для участия в нем во Владивосток прибудут глава Росстата Александр СУРИНОВ и начальник Управления статистики населения и здравоохранения Ирина ЗБАРСКАЯ.