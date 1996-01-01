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Спасибо за ратный подвиг!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О желании внести свой вклад в чествование спассчан, участников Великой Отечественной войны, ООО «Дальневосточная строительная дирекция» ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» сообщило властям города еще в феврале.

Благотворительные акции, посвященные тем или иным календарным событиям (День Российской армии, Международный день защиты детей и т.д.), ООО «Дальневосточная строительная дирекция» организует на всех территориях, по которым ведет строительство. В правилах компании не ждать приглашения от местных властей, а самим проявлять инициативу. Так же было и в Спасске. Предложив администрации города свое участие в мероприятиях по чествованию ветеранов, строители нефтепровода положили начало развернувшейся здесь благотворительной акции «Поздравь ветерана адресно». Было решено, что компания персонально поздравит 20 из 174 живущих в Спасске участников войны.

- Как и все россияне, сотрудники нашей компании глубоко чтят ратный подвиг, совершенный советским народом, отстоявшим независимость страны в ту страшную, кровопролитную войну. Мы преклоняемся перед этими людьми, испытываем огромную благодарность за то, что сейчас живем на своей земле, трудимся, растим детей и с надеждой смотрим в будущее, - говорит представитель компании Дмитрий Борисевич. – Ну и, конечно же, мы не могли остаться в стороне от такого грандиозного по своей значимости события, как празднование 65-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В назначенный день, накануне праздника, Дмитрий Борисевич посетил на дому всех «своих» ветеранов.

Это удивительные люди: очень мужественные, сохранившие бодрость духа и оптимизм, несмотря на весьма почтенный возраст и подорванное войной здоровье. Нельзя не восхищаться, к примеру, замечательной семьей Маньшиных, глава которой Михаил Павлович ушел на фронт в 17 с половиной лет. Освобождал Ленинград, был тяжело ранен, лишился одной ноги. Вторую едва удалось спасти, она вся израненная, с осколками в кости. Все эти годы за ним ухаживает его супруга, с которой они вместе уже 63-й год. У них замечательные дети, внуки, правнуки.

Поразила 89-летняя Прасковья Тимофеевна Бредюк. После войны она долгие годы возглавляла в Спасске городскую больницу. На заслуженный отдых ушла в возрасте 74-х лет! Ей присвоено звание почетного гражданина Спасска. Перенесла сложнейшие операции на бедренных суставах. Однако дверь нам открыла сама, встретила в полном параде – при всех своих наградах, проводила в комнату и даже чаем хотела напоить.

У наших ветеранов мы еще многому можем поучиться: как прожить жизнь, не роняя достоинства, стойко переносить все жизненные невзгоды. Я очень рад, что в результате этой акции познакомился с такими замечательными жителями спасской земли. Земли, на которой мы сегодня строим нефтепровод, - подытожил Дмитрий Александрович.

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