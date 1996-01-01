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День медицинской сестры. Полвека на посту

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

12 мая во всем мире отмечен скромный праздник, к которому имеет отношение практически каждый человек, – это Всемирный день медицинской сестры. Дата выбрана в честь дня рождения англичанки Флоренс НАЙТИНГЕЙЛ – первой сестры милосердия.

Профессия окутана романтическим ореолом еще с периода многочисленных войн, когда раненый боец шептал, кричал, просил: «сестричка…»

Любовь Николаевна ГОРБАЧЕВСКАЯ – полвека на посту. Без всякой лирики. Строго по должности. Она – постовая медицинская сестра отделения кардиологии краевой клинической больницы.

50 лет в одной больнице, в одной должности и практически на ногах: ее пост расположен на перекрестке больничного коридора, ординаторской, кабинетов заведующей отделением и старшей медсестры.

Любовь Николаевна определенно - визитная карточка отделения. Всегда с безупречной укладкой, свежим маникюром на тоненьких, кажется, девичьих пальчиках, с пряменькой спиной, правильной речью и изысканными манерами.

А спрашивается, откуда? Отец – красный командир с тремя классами образования поднимал шестерых детей сам, жена рано умерла.

Когда похоронил ее, дал себе слово – пока не вырастит, не выучит детей, не женится. Всем дал образование. Один из сыновей – академик, выпускник МАИ.

Раненый в боях с белогвардейцами в голову и грудь, отец учил детей держаться друг друга и жалеть людей.

- Я вообще-то в детстве мечтала стать поваром: мы не ели досыта, хотелось быть к еде поближе, - вспоминает Любовь Николаевна. Но спасала всех пацанов округи, страдавших в дворовых драках. С ушибами, синяками, царапинами и ссадинами все семь Колек всегда бежали к ней. Семь Николаев были ее друзьями на улице.

- Знаете, если бы трудовая книжка была толстой, можно было бы и долго рассказывать. Я прошла все ступени роста медсестры, кроме хирургии.

И очень благодарна своей профессии: я всегда чувствую себя необходимой не только в семье, но и на работе. Когда человек болен, он следит за каждым твоим движением, за взглядом: не скрывают ли чего? Врач для больного – Бог, мы же – сестрички - свои, близкие, кому можно пожаловаться. Вы же знаете: слово лечит, слово ранит…

Можно ли привыкнуть к постоянной боли вокруг? Можно и должно. Только тогда ты – профессионал. И в то же время «чужого горя не бывает…». Поэтому в долгом списке моих друзей почти половина – бывшие пациенты, с кем встретились в отделении, подружились и многие годы поддерживаем отношения.

…Нет, - смеется Любовь Николаевна, - романтичного в нашей профессии мало. Примеры? А клизму поставить тяжелобольному? А, извините, рвотные массы собрать, иногда голыми руками – как случится. Это ж со стороны кажется – медсестра: укольчики, капельнички, перевязочки, белый халатик.

- Любовь Николаевна, вам приходится не только благословлять выздоравливающих. Вы видите и уход из жизни, понимаете, когда человек безнадежен, а страдания продолжаются. В кругах не только медицинских обсуждается проблема эвтаназии – проблема этическая, философская…

- …криминальная, - заканчивает предложение Любовь Николаевна. Это мое глубокое убеждение. Я никогда не смогу быть инструментом в этом деле. НИКОГДА…

- А на фронте раненые бойцы умоляли: «добей»…

- Я бы не смогла… За жизнь нужно биться до последнего. Вы сейчас о войне?... На днях видела фильм: Герой Советского Союза маршал БАГРАМЯН уже умирал от рака… Был практически в коме… Потом пришел в себя и... пошел на поправку! И еще трудился! И получил еще одну Звезду Героя! А из жизни ушел тихо, без страданий – так закончился жизненный путь этого замечательного человека. А если бы кто-то поторопил его смерть тогда, в раковом корпусе?

Кардиологическое отделение не приспособлено для долгих интервью. К посту медицинской сестры направляется с рентгеновским снимком расхристанный мужик лет пятидесяти, шаркая шлепанцами, в распахнутой рубахе на объемном пузе… Новенький.

- Что хотели, голубик, - повернулась к нему постовая сестра Горбачевская – хорошенькая, светленькая, чуть чопорная, демонстрируя дистанцию. Леди.

Он моментально понял: пуговицы застегнул, рубаху – в брюки, грудь – колесом. Орел! Хотя и сердечник...

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