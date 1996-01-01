Какому обществу мешают инвалиды?

Во Владивостоке состоялась уличная акция «Инвалид – равный член общества!», приуроченная к Международному дню борьбы за права инвалидов. Организатор – Владивостокская общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег».

5 мая на главных остановках общественного транспорта города Владивостока 20 инвалидов-колясочников встали в одиночные пикеты.

В руках у каждого из них был плакат с лозунгом-обращением следующего содержания: «Инвалид – равный член общества!», «Каждому инвалиду – пандус в дом!», «Женщинам-инвалидам – достойную возможность рожать и воспитывать детей!», «Инвалидам Приморья – социальное такси!», «Каждому инвалиду – достойные условия жизни!», «Инвалидам Приморья – доступный центр реабилитации!», «Каждому инвалиду – достойное образование, питание, работу, медпомощь!», «В каждом автобусе – пандусы для инвалидов!», «Приморью – развитие паралимпийского спорта!», «Социальные бизнес-центры – инвалидам Приморья!», «Пандусы – в магазины, аптеки, вузы!», «Инвалидам – достойные инвалидные коляски!», «Прозрачность соцполитики в отношении инвалидов!», «Инвалидов – в органы власти!», «Приморским инвалидам – реализацию Конвенции ООН!», «Проект «Единая страна» - инвалидам Приморья!», «Приморский край. Инвалидам тоже здесь жить!», «16 000 инвалидов Приморья хотят жить достойно!», «Помогите инвалидам – дайте спокойно вздохнуть их близким!», «Инвалидам – бесплатные перелеты по стране!».

Цель акции – привлечение внимания органов государственной власти и общества к проблемам инвалидов Приморского края. Лозунги, которые были использованы на плакатах, составлены на основании проведенного в декабре-феврале 2010 года краевого исследования «Приморский край глазами инвалидов».

К сожалению, особое внимание на акцию обратили представители не власти, а правоохранительных органов. На некоторых особо крупных остановках инвалидов заставили свернуть плакаты, утверждая, что они мешают обществу. Хотя одиночный пикет законом не запрещен.