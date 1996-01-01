Американские моряки высадились во Владивостоке

7 мая во Владивосток прибыл флагманский штабной корабль Седьмого флота США "Блю Ридж" под командованием капитана 1 ранга Руди ЛУПТОНА. Американские моряки вместе  с российскими участниками Парада Победы прошли маршем по центральной площади Владивостока, символизируя союзнические отношения США и СССР в годы Второй мировой войны.

В город прибыл и командующий Седьмым флотом США, вице-адмирал Джон М. БЕРД. Он также принял участие в праздничных торжествах. Это не первый визит "Блю Ридж" во Владивосток, однако на этот раз он будет как никогда насыщенным. Так, на борту "Блю Ридж" в город прибыли музыканты знаменитого оркестра Седьмого флота США "Фар Ист Эдишн" (Far East Edition). Этот оркестр стал гвоздем программы в Спортивной гавани Владивостока.