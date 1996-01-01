Капитальный ремонт жилья для избранных

Из 293 многоквартирных домов, подавших заявки на проведение в текущем году капитального ремонта, администрацией Владивостока были отобраны 194. По каким критериям формировался этот список, до сих пор недоумевают горожане.

Жилье Владивостока обветшало. Ремонта требуют тысячи домов. Но есть два варианта добиться проведения капремонта дома.

Жилой фонд требует денег

Первый - подать в суд на администрацию муниципалитета. В ФЗ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" указано на обязательство бывшего наймодателя перед гражданами, ставшими собственниками муниципального жилья, по проведению капремонта в доме, если нормативные сроки эксплуатации здания (25-30 лет) истекли до момента приватизации. Правда, суд отныне удовлетворяет требования лишь в отношении собственников, приватизировавших свои квартиры в последние три года, а исполнения судебного решения приходится ждать несколько лет.

Второй вариант - принять участие в программе капитального ремонта жилья, реализуемой в рамках Федерального закона №185 "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Здесь финансирование ремонтных работ ведется сразу из нескольких источников: федерального, краевого и муниципального бюджетов. И лишь 5% суммы обязаны внести собственники жилья.

За два года действия программы во Владивостоке были проведены те или иные виды капитального ремонта в 132 многоквартирных домах, но комплексный капремонт делался лишь в исключительных случаях. Из бюджетов всех уровней было выделено в общей сложности 435,4 млн руб. - немного, учитывая, что за эти же два года на проведение капремонта по судебным решениям из городской казны было направлено 616,7 млн руб.

В этом году в рамках ФЗ №185 из консолидированного бюджета городу будет выделено 945 млн руб., на которые планируется отремонтировать 194 дома из 293 подавших заявки. Как следует из постановления администрации Владивостока №359 от 6.04.2010, 30 домов, включенных в программу капремонта на 2010 год, имеют форму управления ТСЖ, 9 - ЖСХ, остальные - в ведении управляющих компаний (УК).

ТСЖ служат для "распила" денег?

Почему не попали в списки другие заявки? Например, УК Ленинского района обслуживает свыше 500 жилых домов, и практически все они нуждаются в ремонте, но большую часть заявок мэрия проигнорировала.

"В 2009 году мы подавали заявку на капремонт 9 многоквартирных домов, но в программу вошел лишь один (ул. Ивановская, 19). Жильцам двух домов было отказано на том основании, что дома имеют двойную форму управления, а капремонт остальных шести администрация Владивостока перенесла на 2010 год", - сообщил нам генеральный директор ООО "УК Ленинского района" Владимир КОЗЛОВ.

Один из "отказников" - дом №17 по ул. Славянская. Пару лет назад по соседству с ним возвели две блок-секции, которым по непонятной причине присвоили тот же самый номер. В новостройке было создано ТСЖ, а соседним домом, который давно уже нуждается в серьезном капитальном ремонте, управляет УК Ленинского района. И теперь жильцы не могут реализовать свое право на участие в программе. Вступать в товарищество к новоселам они не хотят, а тем нет никакого резона платить за ремонт старика-соседа. Еще один "отказник" - дом №46 по ул. Толстого. Он не попал в программу, так как в администрации города числился кондоминиумом, в то время как жильцы уже перешли под управление УК. И это не единичный случай, когда дом то и дело переходит от управляющей компании к ТСЖ и обратно. Несмотря на активную агитацию властей, товарищества приживаются с трудом, а по условиям включения в программу капремонта по ФЗ-185 доля ТСЖ должна расти.

Если в 2008 г. ТСЖ должны были составлять не менее 5% ТСЖ от общего количества многоквартирных домов, в 2009-м - 10%, то к 2011 году - не менее 20%. Между тем, по версии управляющих компаний, ТСЖ зачастую создаются с единственной целью - "распилить" выделенные на капремонт средства. После этого товарищества распадаются. В ТСЖ, наоборот, считают, что это УК кладут деньги себе в карман. В общем, ЖКХ как было черной дырой, где исчезали огромные бюджетные деньги, таковой и осталось. Даже Владимир ПУТИН на встрече с членами Общественной палаты признался, что коррупция в сфере капремонта и сноса жилья в России "еще очень высока".

К слову, в конце прошлого года прокуратура в ходе проверки освоения федеральных средств, выделяемых на капитальный ремонт домов во Владивостоке, выявила, что один из сотрудников мэрии с целью получения средств из федерального Фонда реформирования ЖКХ оформил на себя 30 ТСЖ. Теперь проверяют, не положил ли он деньги себе в карман.

Поделили не по-братски

На словах мэрия проводит политику поддержки ТСЖ, но в этом году в списке на капремонт превалируют дома УК. Таковых мы насчитали аж 155. Но и этот список вызывает вопросы. Например, почему-то предпочтения отданы той или иной компании. Или почему в списке на капремонт оказался сравнительно новый дом - кирпичная 9-этажка 1998 года постройки?

"На 2010 год мы подали заявку на капремонт 14 домов, но администрация включила в список лишь шесть из них - тех, что не вошли в программу прошлого года. И никаких объяснений на этот счет не последовало", - сообщил Владимир Козлов.

"Наша компания - дочернее предприятие Комбината стройматериалов. Мы взяли в управление старый жилой фонд с целью включить дома в программу капремонта и тем самым загрузить работой наше предприятие, - говорит исполнительный директор УК "СК РОСТ" Александр ШАТСКИХ. - Чтобы собрать пакет документов на один дом (подготовить смету и т.д.), уходит не меньше месяца. Подготовили, отдали в администрацию Владивостока - и тишина". УК "Эгершельд" имеет в управлении свыше 700 домов, большинство из которых нуждается в капитальном ремонте. "В 2009 году мы подали заявку на 26 домов, но в программу вошло лишь три. Причем это был не комплексный ремонт, как мы заказывали, а частичный - ремонт кровли, канализации, - говорит зам. генерального директора ООО "Управляющая компания "Эгершельд" Олег ЛОПУШИНСКИЙ. - На этот год подали 56 домов, часть из которых перешли с прошлогоднего списка. Администрация города оставила в списке 46 домов, но не исключено, что не все пройдут согласование в крае и "защиту" в Москве".

Как бы то ни было, четверть списка досталась одной компании. Коллеги объясняют это тем, что гендиректор УК "Эгершельд" Вадим ГЛАЗУНОВ является председателем комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока. Но объяснение может быть проще: у "Эгершельда" документы оказались готовы, а начальник управления содержания жилищного фонда города Александр ТАБАЧЕНКО сетует на огромную загруженность своих сотрудников. Они так не смогли ответить по "отказным" заявкам. Еще хуже, что документы, на составление которых были затрачены деньги и время, вовсе теряются. Так, жильцы дома №137 по пр-ту "Красного знамени" обратились за разъяснением, почему их дом отсутствует в списке, им ответили, что никаких документов не получали. Аналогичная история и с домом №83-б по ул. Луговая.

"В этом году на программу капитального ремонта жилых домов будет выделена рекордная сумма, - подчеркнул Александр Табаченко. - Поэтому мы смогли включить в программу 194 дома. К сожалению, это только половина из поступивших заявок. Именно недочеты в документации - основная причина, по которой те или иные дома не вошли в список. В связи с этим настоятельно рекомендуем жителям этих домов, исправив недочеты, подавать документы в следующем году. Поскольку практически все, кто не был включен в список программы-2009, оказались в числе участников в этом году".

Но в мэрии так и не смогли ответить, что делать жильцам старого жилого фонда с домами довоенной и дореволюционной постройки. Некоторые из них числятся архитектурными памятниками и являются краевой собственностью. И при этом в их ремонт не вкладывается ни рубля. Даже при наличии судебных решений! Под снос?