С 17 мая часть Владивостока останется без горячей воды

С 17 мая филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей города Владивостока, сообщили в компании.

Первый этап испытаний магистральных и разводящих (квартальных) тепловых сетей в этом году пройдет с 17 по 31 мая. В связи с этим уже с 17 мая от горячего водоснабжения будет отключена большая часть Владивостока - потребители Советского, Первореченского, Фрунзенского и части Ленинского района. В этих районах, получающих тепло от теплоисточников теплоцентралей "Вторая речка" и "Северная", Центральной пароводяной бойлерной, Владивостокской ТЭЦ-1, подготовка к гидравлическим испытаниям начнется 17 мая. Непосредственно к опрессовке теплотрасс энергетики приступят 20 мая. Она продлится до 26 мая. По мере выявления порывов и неисправностей специалисты "Приморских тепловых сетей" будут заниматься их устранением. Планируется, что уже с 1 июня энергетики начнут заполнять водой теплотрассы, выдержавшие испытания. А это значит, что горячее водоснабжение у части горожан может быть восстановлено уже с 2-3 июня.

С 31 мая по 15 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей зоны Владивостокской ТЭЦ-2. Отключение горячей воды коснется жителей Первомайского района.