Вернуть жизни ценность

Почет и славу издревле почему-то пытаются сортировать и нивелировать званиями, знаками, наградами и пр. Однако получается, что все это делается как-то бестолково. Настоящее уважение зачастую приходит не с ними. Просто высокие заслуги человека перед другими однажды становятся явными, осязаемыми, бесспорными. При том, что он просто жил честно да работал до упора.

И когда книга судьбы закрыта, свеча погасла, и, казалось бы, все должно быть ясно, опять не все однозначно - множество субъективных оценок типа "прав - не прав" по причине склонности усомниться в роли личности для истории. Тем не менее у каждого есть право на свой "нерукотворный" или же рукотворный памятник, к которому затем "не зарастет народная тропа", или просто - на доброе к себе слово. В суете дел мы не задумываемся об этом, хотя надо бы...

Он тоже не задумывался. Для него каждый новый день был как новый бой, в котором некогда было размышлять о философии, важнее было - делать дело... В минувшую пятницу Владивосток проводил в последний путь своего Почетного жителя, Заслуженного строителя РСФСР, генерального директора ЗАО "Жилстрой-1" Геннадия Васильевича КОТИКА. Всю жизнь он работал на стройках Владивостока в одном коллективе и три десятка лет руководил им.

Мне, в 80-х еще начинающему журналисту, доводилось бывать на штабах стройки, которые он вел. Сегодняшние заседания такого рода почему-то не впечатляют, не имеют того накала, что ли. И дело не в той лексике и эмоциях, которые при очередном подведении итогов могли бы заставить "покраснеть стены", а в каком-то особом настрое - превзойти результат каждого предыдущего дня, перевыполнить план, сдать досрочно объект и т.д.Как в спорте, была нацеленность на невозможное и желание зажечь идеей всех. И когда это почти невозможное получалось, то были радость победы и сопричастность к ней.

Я считаю, что и у Геннадия Васильевича и вообще у всего треста "Жилстрой-1" было немало поводов гордиться тем, что они сделали для города. Коллектив, можно сказать, "стоял на острие решения социальных задач". Выросли кварталы жилых домов - это одна существенная часть его работы, затем - школы, детские сады, магазины, поликлиники, АТС и пр., что делало микрорайоны города удобными для жизни. Но особенно уникальны единичные объекты - драмтеатр им. Горького, цирк, ВДЦ "Океан", Дворец пионеров, гостиница "Амурский залив", спорткомплекс "Олимпийский", Дворец культуры моряков, институты ДВО РАН, многие корпуса владивостокских вузов, "Тысячекоечная" больница, краевой Центр материнства и детства, Краевой диагностический центр, несколько крупных кинотеатров и т.д. И все это стоит и впечатляет сегодня.

Кстати, живая сопричастность к этим победам была и у горожан, которые тогда, особо не отлынивая, помогали строителям на этих объектах на субботниках и в авралах. Не ради денег и славы, а потому что все это надо было для лучшей жизни, в которую почему-то верилось.

К сожалению, затем на долгие годы городу, как и стране, уже не требовались новые детские садики и школы, поликлиники и больницы, какие-либо уникальные социальные объекты. Временами казалось, что стране вообще не нужны ни люди, ни их работа, ни какое-либо развитие. Сегодня и подумать страшно о том, сколько нами из-за этого оказалось не сделано. По той простой причине, что у "рулей" оказались не те, кто умеет "водить", а те, кому просто захотелось "порулить". И сколько времени прошло в ожидании, пока ими освоится "азы вождения" и заработает новая экономика...

Ему же, как редко кому еще в строительстве, удалось "спасти знамя" - при том, что объемы сократились. Организация, входящая сегодня в сотню ведущих по отрасли в Приморье, конечно, имеет перспективы. Тем более что и сама страна вернулась к идее строительства Большого Владивостока. И теперь не только у строителей есть шанс вернуть смысл в свою жизнь.

Личность человека должна раскрываться в деле. Ей нужны цели, ориентиры, возможности реализовывать свой потенциал вне зависимости от политической конъюнктуры, капризов рынка и природных катаклизмов. Каждая жизнь должна быть наполнена особым смыслом. Не на 5-10%, а на все 100.

В "Классических розах" Игоря СЕВЕРЯНИНА была подмечена особенность прошлой переходной эпохи: "Но дни идут - уже стихают грозы. Вернуться в дом Россия ищет троп..." А разве сегодня не то же?! Еще очень многие продолжают блуждать в поисках самого себя, не видя, к чему бы приложить свои силы и способности. Хотя, куда ни оглянись, повсюду "плачет работа", от которой может быть не только своя великая меркантильная выгода, но и не меньшая значимость для других.