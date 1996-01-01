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8515 рублей стали минимумом хабаровчанина
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Постановлением губернатора края (от 30.04.2010, №72) установлена величина месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения за I квартал 2010 г. В среднем на душу населения по Хабаровскому краю эта величина составляет 8515 рублей. По социально-демографическим группам данные показатели следующие: для трудоспособного населения - 9129 руб.; для пенсионеров - 6878; для детей до 7 лет - 7478; для подростков от 7 до 15 лет - 8386 руб. Эти величины прожиточного минимума учитываются при предоставлении мер социальной поддержки и оказании социальной помощи населению края.
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